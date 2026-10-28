Ballando con le Stelle, tensione tra Barbara d’Urso e Simona Ventura: cosa accade dietro le quinte

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Da quando è iniziato Ballando con le Stelle Simona Ventura ha più volte punzecchiato Barbara d’Urso insinuando che sia gelosa di Pasquale La Rocca e Ornella Muti e di non avere autoironia.

Tra loro c’erano già delle vecchie ruggini e il rapporto sembra essere peggiorato ultimamente, su Dagospia Giuseppe Candela ha fatto sapere che la d’Urso non avrebbe affatto gradito le insinuazioni della Ventura. Il noto giornalista ha fatto sapere che dietro le quinte di Ballando con le Stelle si respira un’aria molto tesa tra loro. A detta sua sono bastate poche frasi di Simona per mandare la giurata in crisi.

Nervi tesi tra Barbara d’Urso e Simona Ventura a Ballando con le Stelle: le due nemmeno si salutano dietro le quinte

Candela fa sapere che c’era stata una tregua di circostanza tra le due conduttrici dopo le vecchie tensioni, però il rapporto ha continuato a incrinarsi a Ballando con le Stelle, la tensione sarebbe infatti alle stelle. A quanto pare dietro le quinte non si rivolgono la parola, evitano anche di salutarsi.

Su Dagospia si legge che Simona Ventura avrebbe invitato Barbara d’Urso a stare al gioco e a non prendersela dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ma non ha ottenuto nessuna risposta. La giurata, infatti, se n’è andata insieme alla sua amica Angelica e al social media manager, ignorando totalmente la Ventura.