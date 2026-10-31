Simona Ventura nega la tensione con Barbara d’Urso a Ballando: “Clima divertente e spensierato”

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C’è davvero tensione tra Barbara d’Urso e Simona Ventura? Di recente Giuseppe Candela ha rivelato su Dagospia che è calato il gelo tra loro dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Il motivo? A quanto pare la d’Urso non avrebbe affatto gradito alcune battutine della collega.

A Barbara d’Urso non sarebbe andato giù il fatto che Simona Ventura abbia insinuato che sia gelosa di Pasquale La Rocca e che abbia detto che non sia autoironica. Secondo il giornalista la d’Urso dietro le quinte della trasmissione di Milly Carlucci non avrebbe nemmeno salutato la collega.

Simona Ventura fa chiarezza sul rapporto con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: nessuna tensione tra loro

Intervistata dal settimanale Gente Simona Ventura ha detto che a Ballando con le Stelle ha la libertà di esprimere ciò che pensa e quando non è d’accordo con la giurata glielo fa notare con il sorriso. A detta sua sono battutine ironiche quelle che fa alla d’Urso, come quando ha detto che fosse gelosa di Pasquale La Rocca, lei non immaginava che si sarebbe alzato un polverone.

In merito al loro rapporto dietro le quinte del programma di Milly Carlucci ha detto: “Il clima è divertente e più spensierato del solito. Quanto al saluto mancato, se davvero è accaduto, io non me ne sono accorta”. Simona Ventura ha poi negato i dissapori tra loro, considera Barbara d’Urso una vera professionista e pensa che funzioni moltissimo a Ballando. La conduttrice ha fatto anche sapere che lei e il marito sono stati tra i primi a chiamare la d’Urso e a sostenerla quando è successo il patatrac negli ultimi anni.