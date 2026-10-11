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Tra i nomi più attesi della nuova classe di Amici 26 c’è Shari, una giovane artista che molti conoscono già per le sue esperienze televisive e musicali. Ma chi è davvero Shari? Quanti anni ha? Dove l’abbiamo già vista? E perché il suo percorso artistico è considerato uno dei più interessanti della nuova edizione?

Chi è Shari: età, origini e primi passi nel mondo della musica

Shari, all’anagrafe Shari Noioso, nasce il 14 ottobre 2002 a Monfalcone. La musica entra nella sua vita prestissimo: a dieci anni studia canto e pianoforte alla The Groove Factory, mostrando una naturale predisposizione per il palco. Il primo grande salto arriva nel 2015, quando partecipa a Tú sí que vales.

La sua voce conquista pubblico e giudici, la porta in finale e attira l’attenzione delle etichette discografiche. Poco dopo firma con Warner Music e pubblica le cover di Imagine e The Sound of Silence, insieme al suo primo singolo Don’t You Run. La sua presenza scenica la porta anche sul palco del tour de Il Volo come guest star, segnando una delle prime tappe importanti della sua carriera.

Dove l’abbiamo già vista: Sanremo, featuring e progetti discografici

Prima di arrivare ad Amici 26, Shari ha costruito un percorso ricco di esperienze. Nel 2019 collabora con Benji & Fede nel singolo Sale, certificato disco d’oro. Nel 2021 arriva la svolta urban: Salmo la sceglie per L’angelo caduto, uno dei brani più intensi dell’album Flop. Nel 2022 firma con Columbia Records e pubblica l’EP Fake Music, che definisce la sua identità pop mescolando soul e black vibes.

Il pubblico la ritrova poi a Sanremo Giovani, dove conquista uno dei sei pass per il Festival con Sotto voce. Nel 2023 sale sul palco dell’Ariston con Egoista, confermando il suo talento davanti alla platea più importante della musica italiana. Nel 2024 pubblica il suo primo album ufficiale, Amore & Blues, che consolida la sua presenza nel panorama discografico.

Vita privata e curiosità: il legame con Salmo e l’arrivo ad Amici 26

La vita privata di Shari ha spesso attirato l’attenzione dei media. Dopo mesi di indiscrezioni, la cantante ha confermato la relazione con Salmo, conosciuto anche grazie alla collaborazione musicale e alla serata dei duetti di Sanremo 2023. Il loro rapporto è stato inizialmente tenuto lontano dai riflettori, ma Shari ha raccontato di vivere una relazione stabile e serena con il rapper sardo.

L’ingresso ad Amici 26 rappresenta per lei un nuovo capitolo: un’occasione per crescere, mettersi alla prova e mostrare la sua identità artistica davanti a un pubblico che già la conosce, ma che ora potrà seguirla giorno dopo giorno. La produzione ha scelto Shari per la sua vocalità, la sua esperienza e la capacità di portare nel talent una storia già ricca di tappe importanti.