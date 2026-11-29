Genova Scuola senza ascensore, mamma esclusa dall’Open Day

A Genova una mamma in carrozzina non riesce a partecipare all’Open Day della scuola della figlia: la denuncia della signora Tatiana.

Avrebbe voluto visitare la futura scuola della figlia, conoscere le insegnanti e partecipare, insieme agli altri genitori, alla presentazione dell’offerta formativa. Un momento importante nella vita di qualsiasi famiglia che, però, si è trasformato in un’amara esperienza di esclusione. È accaduto a Genova, dove Tatiana, una mamma affetta da atassia di Friedreich che si sposta in carrozzina, non ha potuto prendere parte all’Open Day della scuola primaria San Giacomo, appartenente all’Istituto comprensivo Molassana-Prato. Il motivo? L’assenza di un ascensore all’interno dell’edificio scolastico. A raccontare la vicenda è stata la stessa donna in un’intervista rilasciata a Primocanale, nella quale ha denunciato le difficoltà quotidiane che le persone con disabilità sono costrette ad affrontare.

Scuola senza ascensore, la denuncia contro le barriere architettoniche

L’episodio risale a giovedì 26 novembre. Nonostante l’ingresso dell’edificio fosse accessibile, la presentazione si sarebbe svolta al piano superiore, raggiungibile attraverso le scale. Tatiana è stata così costretta a rimanere al piano terra, mentre il marito ha accompagnato la bambina nella visita degli ambienti scolastici.

La donna ha precisato di non aver comunicato in anticipo la propria partecipazione, riconoscendo che, diversamente, sarebbe stato forse possibile organizzare l’incontro al piano terra. Una soluzione che, tuttavia, non avrebbe risolto il problema strutturale dell’edificio.

“Avevo – è il senso della testimonianza della donna – il desiderio di partecipare pienamente alla vita di mia figlia”. La questione sollevata da Tatiana riguarda, infatti, non soltanto l’autonomia delle persone con disabilità, ma anche la possibilità di esercitare il proprio ruolo genitoriale senza incontrare impedimenti.

Nell’intervista, la mamma ha raccontato anche le difficoltà legate all’utilizzo dei mezzi pubblici, all’accesso agli esercizi commerciali e agli spostamenti lungo le strade cittadine.

La sua denuncia riaccende i riflettori sul tema dell’accessibilità degli edifici scolastici. L’inclusione, principio fondamentale della scuola italiana, non può riguardare esclusivamente gli alunni, ma deve estendersi anche alle loro famiglie. Abbattere le barriere architettoniche significa garantire a tutti la possibilità di partecipare alla vita della comunità scolastica, senza dover dipendere necessariamente dall’aiuto degli altri.

Emblematico, in tal senso, l’appello lanciato da Tatiana: “Fate vivere anche noi!”.