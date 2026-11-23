Santa Cecilia Santa Cecilia a Manfredonia

Una serata speciale, all’insegna della musica, della tradizione e dello stare insieme, quella vissuta dal Concerto Bandistico Città di Manfredonia in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica.

🎶SANTA CECILIA🎶Una serata speciale, all’insegna della musica, della tradizione e dello stare insieme, quella vissuta dal Concerto Bandistico Città di Manfredonia in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica.La serata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa in onore della nostra amata patrona, un momento di raccoglimento e preghiera, per rendere omaggio a colei che ispira e protegge il mondo della musica.Al termine della celebrazione, la banda ha sfilato per le vie della città, riempiendo la serata di note, allegria e tradizione, portando la musica tra la gente e regalando un’atmosfera speciale a Manfredonia. 🎺🥁La festa è proseguita con la cena sociale, un bellissimo momento di convivialità, amicizia e condivisione, perché la banda non è soltanto musica, ma è una famiglia unita dalla stessa passione.Un grazie di cuore a tutti i musicisti, ai soci, alle famiglie e a quanti hanno partecipato, contribuendo a rendere questa serata indimenticabile.Viva Santa Cecilia! Viva la musica! Viva il Concerto Bandistico Città di Manfredonia! ❤️🎶#SantaCecilia #ConcertoBandistico #CittàDiManfredonia #Manfredonia #Musica Tradizione Passione Banda Amicizia Condivisione