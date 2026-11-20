Sanremo 2027, la Rai lancia la nuova RaiPlay Sanremo 2027 non sarà solo musica: la Rai lancia la nuova RaiPlay durante il Festival

La Rai prepara il debutto della nuova RaiPlay in occasione di Sanremo 2027. Ecco cosa cambierà sulla piattaforma e quali nuovi progetti digitali sono già stati avviati.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe diventare il palcoscenico di una delle più importanti novità tecnologiche del servizio pubblico. La Rai ha infatti inserito nel proprio piano di sviluppo il lancio della nuova RaiPlay, una piattaforma destinata a evolversi e ad assumere un ruolo sempre più centrale nella strategia digitale dell'azienda.

L'obiettivo è rafforzare la presenza della Rai nel mercato dello streaming e dei contenuti digitali, creando un ecosistema più moderno e specializzato per diverse fasce di pubblico. Una trasformazione che non riguarda soltanto l'intrattenimento, ma anche la formazione e i contenuti dedicati ai più giovani.

Perché la Rai ha scelto Sanremo 2027 per il lancio della nuova RaiPlay? Quali novità arriveranno sulla piattaforma? E quali progetti sono già stati attivati per accompagnare questa rivoluzione digitale?

La Rai punta su Sanremo 2027 per presentare la nuova RaiPlay

La nascita della nuova RaiPlay rappresenta uno dei progetti più importanti contenuti nell'aggiornamento del Piano Industriale della Rai. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il debutto della piattaforma rinnovata è previsto proprio in occasione del Festival di Sanremo 2027, l'evento televisivo più seguito dell'anno.

La scelta non appare casuale. Sanremo rappresenta infatti il principale evento mediatico del servizio pubblico e garantisce una visibilità senza paragoni. Utilizzare il Festival come vetrina per la nuova piattaforma consentirebbe alla Rai di presentare il progetto a milioni di utenti contemporaneamente.

Il lancio rientra in una più ampia strategia di innovazione digitale che punta a rafforzare il ruolo di RaiPlay all'interno dell'offerta complessiva dell'azienda.

RaiPlay Scuola e Learning è già diventata realtà

In attesa della nuova piattaforma, la Rai ha già avviato alcuni dei progetti previsti dal piano di sviluppo digitale.

Tra questi figura RaiPlay Scuola e Learning, uno spazio dedicato alla formazione, alla divulgazione e ai contenuti educativi che è stato attivato alla fine del 2026. L'obiettivo è mettere a disposizione di studenti, insegnanti e famiglie un'ampia offerta di materiali e programmi legati al mondo della conoscenza.

Si tratta del primo tassello di una trasformazione che punta a rendere RaiPlay sempre più articolata e capace di offrire contenuti specializzati oltre all'intrattenimento tradizionale.

In arrivo RaiV/be, il progetto dedicato alle nuove generazioni

Tra le novità annunciate dalla Rai c'è anche RaiV/be, un progetto pensato per bambini e ragazzi che dovrebbe entrare a far parte del nuovo ecosistema digitale dell'azienda.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di intercettare il pubblico più giovane attraverso prodotti e linguaggi progettati appositamente per le nuove modalità di fruizione dei contenuti. Un passaggio considerato strategico in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle piattaforme online.

La nuova RaiPlay, dunque, non sarà soltanto una piattaforma per rivedere programmi e fiction, ma il cuore di un sistema digitale più ampio che la Rai intende sviluppare nei prossimi anni. E proprio il Festival di Sanremo 2027 dovrebbe rappresentare il momento scelto per mostrare al pubblico questa nuova fase del servizio pubblico.