Natale San Giovanni Rotondo si accende per le feste

San Giovanni Rotondo si accende per le feste: le luminarie riportano luce e vita nel centro storico

San Giovanni Rotondo si accende per le feste: le luminarie riportano luce e vita nel centro storico

C’era l’aria delle grandi occasioni ieri sera, domenica 22 novembre, per le strade di San Giovanni Rotondo. Con il tradizionale conto alla rovescia e l’accensione ufficiale delle luminarie, la città di San Pio ha dato il via al lungo periodo natalizio che accompagnerà residenti e visitatori fino al prossimo 6 gennaio 2027.

La novità più evidente di quest’anno, accolta con entusiasmo dai cittadini scesi in strada per l’occasione, riguarda la geografia stessa delle installazioni. Le luci non si sono limitate a decorare il centralissimo Corso Umberto I, ma hanno finalmente varcato i confini consueti per abbracciare il cuore antico del paese. Corso Regina Margherita — la storica arteria parallela al corso principale — e i vicoli del centro storico sono tornati a risplendere, restituendo alla comunità una parte del tessuto urbano che negli ultimi anni era rimasta troppo spesso in ombra.

Rivedere illuminati quei tratti significa riaprire uno spazio di incontro e passeggiate, riaccendendo il senso di appartenenza dei sangiovannesi. L’atmosfera che si respira segna un netto cambio di passo rispetto al passato: c'è la volontà di restituire ordine, decoro e cura alla città. Un risultato reso possibile dal lavoro della nuova amministrazione comunale e della giunta, che hanno saputo fare squadra con il tessuto sociale ed economico locale, trovando il sostegno concreto della Pro Loco, delle associazioni del territorio e degli imprenditori.

L’investimento sull’allestimento natalizio guarda però anche oltre i confini cittadini. Se San Giovanni Rotondo è già una meta consolidata per il turismo religioso durante gran parte dell’anno, l’obiettivo di questo Natale è offrire un motivo in più per fermarsi e vivere il centro urbano, lavorando concretamente sulla destagionalizzazione dei flussi.

L’augurio condiviso da commercianti e istituzioni è che la cura dedicata alle strade e l'atmosfera delle feste possano richiamare visitatori e famiglie anche dai comuni limitrofi del Gargano e della Capitanata, trasformando il centro storico in un punto di riferimento per tutto il periodo invernale.