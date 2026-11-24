Lavori a San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo, lavori alla siepe del Parco del Papa

Nel corso degli anni, i cipressi di Leyland che compongono la siepe del Parco del Papa hanno manifestato un progressivo e grave deperimento, caratterizzato dal disseccamento dei rami e dalla morte di numerosi esemplari.

A cura di Ilsipontino 24 novembre 2026 11:23

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