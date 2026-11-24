San Giovanni Rotondo, lavori alla siepe del Parco del Papa
Nel corso degli anni, i cipressi di Leyland che compongono la siepe del Parco del Papa hanno manifestato un progressivo e grave deperimento, caratterizzato dal disseccamento dei rami e dalla morte di numerosi esemplari.
PARCO DEL PAPA | AL VIA IL RINNOVO DELLA SIEPE PERIMETRALE
Nel corso degli anni, i cipressi di Leyland che compongono la siepe del Parco del Papa hanno manifestato un progressivo e grave deperimento, caratterizzato dal disseccamento dei rami e dalla morte di numerosi esemplari.
Anche piante apparentemente sane sono state interessate dalla patologia fungina comunemente nota come cancro del cipresso.
La situazione ha reso necessario un intervento di rinnovo della vegetazione, anche a tutela della sicurezza dei frequentatori del Parco.
Le piante rimosse saranno sostituite con 500 nuovi esemplari di alloro (Laurus nobilis), specie autoctona sempreverde, resistente e adatta alle caratteristiche ambientali del territorio.
L’intervento non comporterà una riduzione del patrimonio verde, ma consentirà di ricostituire nel tempo una siepe perimetrale sana e uniforme, mantenendone le funzioni di protezione, schermatura e valorizzazione paesaggistica.
L’operazione rientra nelle attività di tutela e miglioramento del verde pubblico, attraverso interventi programmati e orientati alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.