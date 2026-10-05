Rocco Guerra della Gargano Sailing Club trionfa a Saint-Tropez a bordo di Blue Oyster

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MANFREDONIA – Un’altra straordinaria soddisfazione per la Gargano Sailing Club!

Rocco Guerra, istruttore e atleta del club, ha conquistato un prestigioso successo a Les Voiles de Saint-Tropez 2026, una delle manifestazioni veliche più importanti e spettacolari del Mediterraneo, disputata dal 26 settembre al 4 ottobre nella splendida cornice della Costa Azzurra.

A bordo di Blue Oyster, Rocco ha conquistato la vittoria nella categoria Maxi 4, chiudendo l’evento con appena 4 punti, il punteggio più basso registrato nella categoria.

Un risultato che racconta talento, esperienza, preparazione e quella grande passione per la vela che Rocco trasmette ogni giorno anche ai nostri giovani atleti.

Per la Gargano Sailing Club è motivo di enorme orgoglio vedere un proprio istruttore e atleta competere e vincere su uno dei palcoscenici più prestigiosi della vela internazionale.

Bravo Rocco! dal Gargano a Saint-Tropez, sempre più in alto!