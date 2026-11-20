50 anni RadioMonteCalvo, cinquant’anni di storia a San Giovanni Rotondo

La radio storica di San Giovanni Rotondo compie 50 anni

RadioMonteCalvo, cinquant’anni di storia a San Giovanni RotondoIl Chiostro comunale ha ospitato l’incontro dedicato al cinquantesimo anniversario di RadioMonteCalvo, storica emittente di San Giovanni Rotondo, fondata nel 1976 da Franco Impagliatelli.In cinquant’anni di attività, RadioMonteCalvo ha accompagnato diverse generazioni di sangiovannesi. Attraverso le notizie locali, la musica e le voci di chi ha animato le sue trasmissioni, la radio ha raccontato la vita quotidiana della città e i suoi momenti più significativi. Con l’arrivo delle trasmissioni sul web, ha raggiunto anche i sangiovannesi che vivono lontano, offrendo loro un modo per continuare a seguire la vita della propria città.In occasione di questo anniversario, il Comune di San Giovanni Rotondo rivolge i propri auguri a RadioMonteCalvo e ringrazia il fondatore Franco Impagliatelli e tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla storia dell’emittente e dell’informazione locale.