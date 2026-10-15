Racconto di una notte quando chiude su Canale 5? C’è la data

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico. La storia di Mahir e Canfeza è seguita da quasi 2 milioni di telespettatori ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che però non è eterno visto che la serie tv ha solo una stagione dopo la decisione di non rinnovarla in Turchia a causa degli ascolti non proprio brillanti. Per questo motivo, i telespettatori dovranno aspettarsi il finale della storia di Mahir e Canfeza entro fine 2026 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Racconto di una notte chiuderà così i battenti dopo aver debuttato in Italia lo scorso aprile.

Racconto di una notte, il finale entro la fine del 2026

La storia di Mahir e Canfeza chiuderà i battenti a fine 2026. Le ultime puntate di Racconto di una notte sono previste tra novembre-dicembre sui teleschermi di Canale 5. Una serie tv che ha avuto un grande successo in Italia a differenza della Turchia dov’è andata in onda per solo una stagione sull’emittente Atv. Protagonista della storia è l’attrice turca Burcu Yazgı Coşkun, che i telespettatori stanno avendo il piacere di vedere nei panni di Asiye Eren in Tutto per la mia famiglia, altra serie tv di successo di Canale 5.

Canfeza e Mahir in Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)