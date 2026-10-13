Tutto per la mia famiglia a rischio cancellazione su Canale 5: il motivo

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno, le vicende drammatiche dei fratelli Eren collezionano ascolti record nel daytime pomeridiano di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che seguono le storie ambientate in Turchia nonostante la durata ridotta. Un successo però che Tutto per la mia famiglia non riesce a bissare in prima serata. Lo scorso 8 ottobre, la dizi turca ha collezionato un misero 11% di share in prime time, non riuscendo a contrastare Doc- Nelle tue mani, in onda attualmente su Rai 1 con la nuova stagione con protagonista l’attore Luca Argentero.

Tutto per la mia famiglia, ascolti tiepidi: rischio stop in prima serata

Lo sbarco di Tutto per la mia famiglia in prima serata non ha avuto i risultati sperati. Gli ascolti sono al momento tiepidi, tanto da non escludere la possibilità che Mediaset decida di cancellare gli appuntamenti serali. La serie tv ha dimostrato di fare faticare a contrastare Doc – Nelle tue mani a differenza del pomeriggio dove riesce a sbaragliare la concorrenza con molta facilità. Al momento resta confermata la nuova puntata serale della dizi turca prevista per giovedì 15 ottobre sui teleschermi di Canale 5.

Omer di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)