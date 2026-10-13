Tutto per la mia famiglia a rischio cancellazione su Canale 5: il motivo
Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno, le vicende drammatiche dei fratelli Eren collezionano ascolti record nel daytime pomeridiano di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che seguono le storie ambientate in Turchia nonostante la durata ridotta. Un successo però che Tutto per la mia famiglia non riesce a bissare in prima serata. Lo scorso 8 ottobre, la dizi turca ha collezionato un misero 11% di share in prime time, non riuscendo a contrastare Doc- Nelle tue mani, in onda attualmente su Rai 1 con la nuova stagione con protagonista l’attore Luca Argentero.
Tutto per la mia famiglia, ascolti tiepidi: rischio stop in prima serata
Lo sbarco di Tutto per la mia famiglia in prima serata non ha avuto i risultati sperati. Gli ascolti sono al momento tiepidi, tanto da non escludere la possibilità che Mediaset decida di cancellare gli appuntamenti serali. La serie tv ha dimostrato di fare faticare a contrastare Doc – Nelle tue mani a differenza del pomeriggio dove riesce a sbaragliare la concorrenza con molta facilità. Al momento resta confermata la nuova puntata serale della dizi turca prevista per giovedì 15 ottobre sui teleschermi di Canale 5.