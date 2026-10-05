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QUESTIONI MERIDIONALI, IL 9 OTTOBRE AL TEATRO GIORDANO TORNA CONCITA DE GREGORIO



La giornalista e scrittrice presenta La cura in dialogo con Felice Sblendorio. Sul

palco anche la musica di Erica Mou

FOGGIA – Dopo la lectio di Massimo Recalcati torna Questioni Meridionali con una puntata speciale

che vedrà sul palco del Teatro Umberto Giordano una delle voci più autorevoli del giornalismo e della

cultura italiana.



Venerdì 9 ottobre, alle ore 20.30, Concita De Gregorio torna a Foggia per presentare La cura

(Einaudi, 2026), in un incontro condotto dal giornalista Felice Sblendorio, con gli interventi musicali

della cantautrice Erica Mou.



Un ritorno particolarmente significativo, quello di Concita De Gregorio che da oltre 30 anni segna con

eleganza, fermezza e puntualità il giornalismo italiano, attualmente è editorialista della Repubblica.

Questa volta il punto di partenza è La cura, un libro che mette al centro la necessità di prendersi cura:

delle persone, delle relazioni, delle parole e della comunità. Una riflessione che diventa occasione

per interrogarsi sul presente e sulle trasformazioni della società contemporanea.



Sul palco del Teatro Giordano, Concita De Gregorio dialogherà con il giornalista Felice Sblendorio e

accompagnerà il pubblico attraverso i temi del libro, intrecciando racconto personale, attualità e

riflessione civile. A completare l’incontro saranno gli interventi musicali di Erica Mou, artista

poliedrica ed elegante, che coniuga la grande tradizione cantautoriale italiana con le sonorità pop-folk

del Nord Europa, che contribuiranno a costruire un appuntamento capace di unire parola e musica,

giornalismo e sensibilità artistica. La cura non è il diario di una malattia. È un libro sugli incontri – i

medici, gli infermieri, i compagni di stanza, gli sconosciuti – e su come la relazione sia l’unico farmaco

che nessuno taglia mai dal bilancio. È anche, tra le righe, un libro politico, perché ‘La cura è lì, nella

relazione’.



L’appuntamento è organizzato nell’ambito di Questioni Meridionali, promosso da APS SpazioBaol

coorganizzato con il Comune di Foggia Assessorato alla cultura e la Fondazione Monti Uniti.

Partner: Biblioteca La Magna Capitana

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Concita De Gregorio presenta La cura

Dialogo con Felice Sblendorio

Interventi musicali di Erica Mou

9 ottobre 2026 – ore 20.30

Teatro Umberto Giordano – Foggia