RM Centro Quando la radio era libera: un libro racconta la storia di Radio Manfredonia Centro

Girolamo Papagni riporta alla luce una pagina della memoria collettiva di Manfredonia e della stagione delle radio libere.

QUANDO LA RADIO ERA LIBERA: UN LIBRO RACCONTA LA STORIA DI RADIO MANFREDONIA CENTRO

Girolamo Papagni riporta alla luce una pagina della memoria collettiva di Manfredonia e della stagione delle radio libere.

MANFREDONIA – Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, le radio libere rappresentarono una piccola rivoluzione nella comunicazione. Anche Manfredonia visse quella stagione di entusiasmo, creatività e partecipazione.A raccontarla è il libro “Quando la radio era libera”, di Girolamo Papagni, cresciuto a Manfredonia e oggi residente a Imola.

Il volume ripercorre l’esperienza di Radio Manfredonia Centro tra il 1979 e il 1983, quando bastavano un microfono, qualche disco e tanta passione per coinvolgere un’intera comunità.

Musica a richiesta, telefonate in diretta, dediche, giochi e iniziative cittadine trasformavano gli ascoltatori nei protagonisti delle trasmissioni

Ma non è soltanto la storia di una radio. Attraverso ricordi, episodi e testimonianze, il libro restituisce uno spaccato della Manfredonia di quegli anni, delle amicizie, dei sogni e della voglia di comunicare di un’intera generazione.

È un omaggio a quanti contribuirono a quell’avventura e agli ascoltatori che ne furono parte integrante.Un pezzo di storia cittadina che merita di essere ricordato, perché alcune voci, anche dopo oltre quarant’anni, non si spengono mai.

Il libro è disponibile su Amazon.

Per maggiori informazioni: www.girolamopapagni.it

Ringrazio per l’attenzione.

Girolamo Papagni [email protected]



