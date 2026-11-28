Polemiche presepi Presepi a Manfredonia, la replica AIAP

La replica in merito all’assegnazione degli spazi per la mostra presepiale

𝗖𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗽𝗶𝗮𝗹𝗲

La Sede di Manfredonia dell’Associazione Italiana Amici del Presepio interviene con rammarico, ma con altrettanta fermezza, a seguito di un comunicato diffuso a mezzo stampa il 27 novembre 2026, nel quale vengono avanzate ricostruzioni e allusioni che, pur senza nominare esplicitamente la nostra realtà, risultano chiaramente riferite alla nostra associazione e al nostro operato.

Si dichiara di voler evitare polemiche, ma il contenuto dell’intervento va esattamente nella direzione opposta: si sollevano dubbi e insinuazioni prive di riscontro su presunte scorrettezze o improprie influenze nella gestione degli spazi, arrivando a sfiorare profili lesivi dell’onorabilità dell’AIAP di Manfredonia e dei suoi associati.

Ribadiamo con chiarezza che la nostra associazione opera da sempre alla luce del sole, nel rispetto delle regole, delle istituzioni e dei soggetti coinvolti, e ci riserviamo sin d’ora di valutare ogni opportuna azione a tutela del nome, della dignità e della reputazione dell’associazione e dei suoi soci.

Quanto ai richiami ai valori autentici del presepe – pace, rispetto, fratellanza e spirito di servizio – li condividiamo pienamente, ma riteniamo doveroso ricordare i fatti. Nel corso degli anni, da parte nostra non sono mai mancate aperture, disponibilità al confronto e mani tese.

Da ultimo, in occasione del 53° Convegno Nazionale AIAP, tenutosi nel 2025 per la prima volta in oltre settant’anni di storia nella nostra città e sul nostro territorio e organizzato proprio dalla nostra Sede, avevamo esteso l’invito a partecipare a una grande esposizione che ha visto coinvolte diverse sedi AIAP pugliesi, numerosi presepisti del Sud Italia anche non iscritti all’AIAP e persino una rappresentanza associativa maltese presente con diverse opere.

Anche in quell’occasione di straordinaria condivisione, come in altre precedenti, da parte di chi oggi lamenta mancanza di spirito fraterno è arrivato soltanto un diniego. I valori si dimostrano innanzitutto con la concretezza dei gesti e con la capacità di costruire insieme, non con le rivendicazioni a mezzo stampa.

La Sede AIAP di Manfredonia vanta una storia quasi trentennale, riunisce oltre trenta soci e mantiene aperta tutto l’anno la propria sede e il proprio laboratorio, promuovendo attività, formazione e iniziative culturali lungo l’intero arco dell’anno, ben oltre il solo periodo natalizio.

Anche per questa edizione abbiamo regolarmente presentato una proposta progettuale, come facciamo ogni anno, evidentemente ritenuta meritoria per contenuti e impostazione.

E quando in passato non è stato possibile disporre di determinati spazi, abbiamo sempre individuato con serenità e spirito costruttivo soluzioni alternative nel centro storico, senza mai trasformare la mancanza di un locale in un motivo di contrapposizione pubblica.Gelosie, sospetti e attacchi strumentali non scalfiranno il nostro impegno né il clima di serenità che caratterizza il nostro gruppo.

Con questo chiarimento consideriamo chiusa da parte nostra ogni discussione e non torneremo più sull’argomento: nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente alla cittadinanza il programma delle nostre iniziative, continuando a lavorare con la serietà, la passione e la discrezione di sempre al servizio della città e della grande tradizione presepiale.

𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗽𝗶𝗼 𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮