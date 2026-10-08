Pietracatella, Gianni Di Vita tradì la moglie Antonella?

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Il giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, continua a far emergere interrogativi inquietanti. Al centro dell’attenzione torna Gianni Di Vita, ex sindaco del paese e marito di Antonella Di Ielsi. La donna è morta insieme alla figlia quindicenne Sara dopo un avvelenamento da ricina. Questa volta l’opinione pubblica non parla solo delle circostanze della tragedia, ma anche dio alcuni aspetti della vita sentimentale dell’uomo. Gianni Di Vita avrebbe tradito la moglie Antonella? È la domanda che torna a circolare dopo le dichiarazioni del suocero, Salvatore Di Ielsi, che ha parlato di presunte infedeltà risalenti a diversi anni fa. Sullo sfondo emerge anche la figura di un’insegnante di matematica, che molte testate indicano come una possibile relazione extraconiugale dell’ex primo cittadino. Anticipiamo, tuttavia, che in questo caso il se è d’obbligo, in quanto al momento non c’è alcuna prova concreta dell’effettivo tradimento di Gianni nei confronti della moglie. Il caso di Pietracatella è una vicenda delicata, nella quale sospetti familiari, indiscrezioni e indagini giudiziarie rischiano inevitabilmente di sovrapporsi.

Pietracatella: chi è la presunta amante di Gianni Di Vita?

Le parole di Salvatore di Ielsi, padre di Antonella, hanno riacceso i riflettori sulla vita privata di Gianni Di Vita. L’uomo ha detto la sua nel corso della trasmissione Mediaset Dentro la notizia. Salvatore ha lasciato intendere che il genero avrebbe tradito sua figlia già in passato, facendo emergere l’ipotesi di un matrimonio attraversato da difficoltà sentimentali.

Le dichiarazioni hanno riportato alla ribalta alcune indiscrezioni circolate nei mesi precedenti. Secondo quanto riferito dal TG5, infatti, Gianni Di Vita avrebbe avuto una relazione con un’insegnante di matematica, descritta come una persona vicina alla famiglia.

Non è stato tuttavia chiarito pubblicamente quando sarebbe cominciato il presunto rapporto, quanto sarebbe durato e soprattutto se fosse ancora in corso nel periodo della tragedia.

Un altro interrogativo riguarda proprio Antonella: la donna era a conoscenza dell’eventuale infedeltà del marito? E, qualora ne fosse stata informata, quali conseguenze avrebbe avuto questa situazione sul loro matrimonio?

Domande che alimentano la curiosità attorno a una vicenda già profondamente dolorosa, ma alle quali non è possibile attribuire risposte certe sulla base delle sole indiscrezioni.

Il padre di Antonella, intanto, non ha nascosto la propria diffidenza nei confronti del genero, arrivando a manifestare sospetti sul suo possibile coinvolgimento nella morte della figlia e della nipote.

Il signor Salvatore ha comunque precisato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “Io da principio mi facevo un pensiero: non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo quello che c’era intorno, però è stato coinvolto”. E ancora: “Perché io a lui l’ho chiamato il “bravo fesso”, cioè uno che è bravo ma è pure fesso. Poi…sì, siamo uomini”.

Il presunto tradimento: chiave del mistero?

Il presunto tradimento potrebbe nascondere un movente? È un interrogativo destinato a suscitare discussioni, ma occorre sottolineare che non esistono elementi pubblicamente accertati che colleghino l’eventuale relazione extraconiugale al duplice avvelenamento.

Le indagini della Procura di Larino rimangono concentrate sulla ricostruzione della morte di Antonella e Sara, sulla provenienza della ricina e sulle modalità con cui la sostanza tossica sarebbe stata somministrata.

Il possibile intreccio tra rapporti sentimentali e tragedia familiare rappresenta certamente uno degli aspetti più discussi del caso, ma non può trasformarsi automaticamente in un’accusa.

Gianni Di Vita, secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, non risulta indagato, mentre l’inchiesta resta contro ignoti. Le affermazioni del suocero, per quanto significative sul piano familiare, non costituiscono una prova di responsabilità.

Resta così aperta una vicenda che continua a sconvolgere Pietracatella e l’intero Molise. Al di là dei presunti tradimenti e dei segreti matrimoniali, la domanda fondamentale rimane una sola: chi ha ucciso Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara, e per quale motivo?

Fonte: Facebook