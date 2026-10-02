Madre e figlia morte per ricina: spunta un “uomo misterioso”

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Il giallo sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina a Pietracatella, si arricchisce di un nuovo elemento.

Le notizie emerse oggi, 2 ottobre 2026, concentrano l’attenzione sulla figura di un uomo entrato nelle ultime ore nel racconto dell’inchiesta. Antonella avrebbe avuto con questa persona alcuni contatti in chat nei giorni immediatamente precedenti alla tragedia.

Secondo le ricostruzioni pubblicate oggi, i messaggi sarebbero proseguiti anche quando la donna aveva già cominciato a stare male. Un particolare che inevitabilmente interessa gli investigatori impegnati a ricostruire con precisione gli ultimi giorni di vita della donna.

L’uomo sarebbe inoltre collegato a un incontro avvenuto prima del peggioramento delle condizioni di Antonella. La sua figura viene indicata dalla stampa come quella dell’“uomo misterioso”, ma questa definizione non corrisponde a un’accusa nei suoi confronti.

Parallelamente continua a suscitare interesse investigativo la borsa appartenuta ad Antonella, recentemente recuperata e sottoposta ad approfondimenti. Chat, dispositivi elettronici, oggetti personali e rapporti della vittima potrebbero contribuire a ricostruire ciò che accadde nelle ore decisive.

L’inchiesta sul duplice avvelenamento resta dunque aperta, mentre gli investigatori cercano di mettere insieme gli ultimi tasselli di un caso ancora senza una soluzione definitiva.

I messaggi di Antonella e il nuovo mistero

A riportare oggi in primo piano la figura dell’uomo sono le nuove ricostruzioni giornalistiche dedicate alle indagini sulla morte di madre e figlia. Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio le conversazioni presenti nei dispositivi elettronici analizzati nell’ambito dell’inchiesta. Da queste verifiche sarebbe emerso un contatto maschile sul quale si stanno concentrando nuovi interrogativi.



Antonella avrebbe incontrato l’uomo il 22 dicembre 2025, nello studio professionale dove lavorava insieme al marito Gianni Di Vita. L’incontro si collocherebbe quindi a pochissimi giorni dalla tragedia che avrebbe sconvolto la famiglia.

Ma sono soprattutto le comunicazioni successive a rappresentare uno degli elementi più interessanti delle ricostruzioni pubblicate oggi.



Antonella avrebbe infatti continuato a scrivere all’uomo anche mentre le sue condizioni di salute stavano peggiorando. I messaggi potrebbero quindi contribuire a ricostruire gli spostamenti, i rapporti e le preoccupazioni della donna nelle sue ultime giornate.

Non significa, tuttavia, che la persona con cui Antonella comunicava abbia avuto un ruolo nell’avvelenamento.

Allo stato delle informazioni disponibili, è necessario distinguere nettamente l’interesse investigativo di un contatto da una responsabilità penale.

Morte per ricina: attenzionata la borsa di Antonella



L’altro elemento tornato oggi al centro dell’attenzione è la borsa di Antonella, diventata uno degli oggetti più discussi dell’inchiesta. Gli investigatori stanno cercando di comprenderne l’importanza e soprattutto di ricostruire gli oggetti che la donna era solita portare con sé.

La borsa potrebbe infatti rappresentare un ulteriore tassello nella ricostruzione delle ultime ore precedenti ai malori.

L’obiettivo resta quello di individuare con precisione come e attraverso quale vettore la ricina sia entrata in contatto con le vittime.



Proprio per questo ogni oggetto utilizzato abitualmente da Antonella può assumere potenzialmente interesse nell’attività investigativa.

Gli approfondimenti riguardano contemporaneamente anche telefoni, computer e gli altri dispositivi acquisiti dagli investigatori. La ricostruzione delle comunicazioni può permettere di stabilire chi abbia incontrato Antonella e con chi abbia parlato nel periodo precedente all’avvelenamento.



È all’interno di questo lavoro che assume rilievo anche la figura dell’uomo comparso nelle chat della donna.

Il caso di Pietracatella continua quindi a svilupparsi attraverso una fitta rete di messaggi, incontri, oggetti personali e accertamenti scientifici.

Elementi che, presi singolarmente, non consentono ancora di spiegare quanto accaduto, ma che potrebbero acquistare un significato diverso una volta ricomposti nella corretta sequenza temporale.



Fonte: Facebook

FONTI:

Virgilio Notizie