Pierpaolo Pretelli è tornato in Italia: reunion con una persona speciale

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Pierpaolo Pretelli è in questo ultimo periodo prepotentemente al centro dell’attenzione. L’ex velino di Striscia La Notizia è finito sulla bocca di tutti a causa di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente single. Secondo il portale Dagospia sarebbe finita la storia tra l’uomo e Giulia Salemi, iniziata all’interno della casa del Grande fratello vip nel 2020. Sempre il sito ha svelato che alla base della rottura ci sarebbe un tradimento. Indiscrezioni che non sono state confermate o smentite dai diretti interessati. Proprio Pierpaolo Pretelli ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato dei giorni in America. L’ex gieffino ha raggiunto Miami per riabbracciare il suo primogenito Leonardo, che non vedeva da tanto tempo.

Pierpaolo Pretelli di nuovo in Italia: ospite di Alberto Matano a La vita in diretta

Pierpaolo Pretelli ha già fatto ritorno a lavoro dopo il breve soggiorno in America. Una volta in Italia, l’ex velino di Striscia La Notizi ha avuto modo di riabbracciare una persona speciale. Si tratta di Alberto Matano, che l’ha voluto come ospite della puntata de La vita in diretta andata in onda il 21 ottobre. In alcuni contenuti postati sui social si vede il conduttore scherzare con l’uomo nello studio del programma d’informazione del primo canale della tv di Stato. I due hanno dimostrato di aver stretto un bel rapporto d’amicizia nel corso degli anni.