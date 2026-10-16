Pierpaolo Pretelli a Miami con Ariadna Romero? La segnalazione bomba

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono al centro dell’attenzione da ormai alcune settimane. I due avrebbero deciso di porre fine alla loro storia d’amore, nata nel 2020 all’interno della casa del Grande fratello. Una relazione che ha visto la nascita di un bambino nel 2025. Il portale Dagospia ha riportato per primo la rottura dei Prelemi. Nel sito si leggono queste parole: “Giulia Salemi non proferisce parola, pur essendo ospite in numerosi programmi, sul fatto che si è lasciata da tempo con Pierpaolo Pretelli e che vivono separati. Non si tratta di una crisi, ma della fine di una storia. Ma non drammatizziamo, è solo una questione di corna, come recitava il brutto titolo italiano di un film di Frannçois Truffaut…”

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero in un resort di Miami?

A distanza di ore, ecco che Dagospia ha riportato una segnalazione bomba proprio su Pierpaolo Pretelli, che ha da poco raggiunto Miami per riabbracciare il primogenito Leonardo. Nel sito si leggono queste parole: “Ultima storia di Pierpaolo Pretelli: lui e il figlio per strada a Miami, ripresi da chi? Per forza, dalla di lui ex Ariadna Romero. I due se la sono studiata bene, lui si molla e corre a Miami, cosa mai fatta durate gli anni che era con Giulia Salemi, e Ariadna sola a Miami mentre il dì lei compagno Julio Iglesias Jr. è impegnato in Spagna per una serie di concerti. Un ritorno di fiamma? E cosa ci facevano al Faena Miami Beach, resort art decó amato da Leonardo Di Caprio e Madonna?”. Al momento, l’ex velino di Striscia la notizia non ha confermato o smentito gli ultimi sviluppi.

Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @isoladeifamosi)