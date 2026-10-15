Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati: “Una questione di corna”

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie nate all’interno del Grande fratello. I due si sono conosciuti nel 2020 durante l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Dall’unione è nato un figlio di nome Kian, che oggi ha un anno. In queste ultime settimane, i Prelemi sono finiti al centro dell’attenzione per alcune voci di crisi. Il settimanale Chi ha riportato che l’influencer ed il compagno non vivono più sotto lo stesso tetto. I beninformati hanno fatto sapere che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero vivendo un momento molto delicato della loro relazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati per un tradimento

A distanza di giorni, ecco che Dagospia ha annunciato la fine della storia dei Prelemi. Nel portale si leggono queste parole: “Giulia Salemi non proferisce parola, pur essendo ospite in numerosi programmi, sul fatto che si è lasciata da tempo con Pierpaolo Pretelli e che vivono separati. Non si tratta di una crisi, ma della fine di una storia. Ma non drammatizziamo, è solo una questione di corna, come recitava il brutto titolo italiano di un film di Frannçois Truffaut…” La relazione tra l’ex velino di Striscia la notizia e il compagno sarebbe finita per un tradimento. Al momento i diretti interessi non hanno voluto confermare o smentire tale indiscrezione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)