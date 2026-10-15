Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più distanti: le ultime novità

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono finiti al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane. L’ex velino di Striscia la notizia e l’influencer italopersiana stanno vivendo un momento delicato della loro relazione, nata all’interno della casa del Grande fratello nel 2020. Il primo a riportare la novità è stato il settimanale Chi, annunciando che l’uomo non vivrebbe più sotto lo stesso tetto con l’ex gieffina. In queste ore, Pierpaolo Pretelli è tornato a far parlare di sé per una decisione. L’ex velino di Striscia La Notizia ha lasciato l’Italia per raggiungere l’America. In una storia pubblicata su Instagram si vede l’uomo abbracciare il suo primogenito Leonardo a Miami dove vive da tempo insieme alla madre. Assente, invece, Giulia Salemi, che è rimasta a Milano, insieme al figlio Kian.

Pierpaolo Pretelli in America dal primogenito

I Prelemi sono sempre più distanti. Dopo aver lasciato la casa che condivideva con la compagna, Pierpaolo Pretelli ha raggiunto Miami in Florida per stare col primogenito, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Una reunion che ha scaldato i cuori dei fans come questo utente che su X ha scritto: “Mai avuto dubbi su di lui. Un figlio lontano, da troppo tempo può portare malumori, incomprensioni ma i sentimenti non cambiano, Giulia sà badare a suo figlio e Pierpaolo aveva bisogno di Leo”. La partenza dell’ex velino di Striscia La Notizia per l’America smentirebbe la presunta ospitata di Verissimo che era circolata come indiscrezione sul web.