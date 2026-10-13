Giulia Salemi gela Alberto Matano: c’entra Pierpaolo Pretelli

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Giulia Salemi è tra i personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La donna si è fatta conoscere in Italia, partecipando due volte al Grande fratello vip. In queste ultime ore, l’influencer italopersiana sta facendo parlare la rete per una risposta che andrebbe a confermare il momento no con Pierpaolo Pretelli. Tutto è iniziato quando Giulia Salemi ha invitato Alberto Matano nel suo podcast Non lo faccio per moda. In questa circostanza, il noto conduttore de La vita in diretta e giudice di Ballando con le stelle ha parlato della sua vita professionale e privata, rivelando alcuni dettagli inaspettati. L’uomo ha parlato del suo matrimonio con Riccardo, tanto da esclamare verso Giulia Salemi: “Siamo tutti e due sposati.. io lo so e tu?”. La replica della donna non si è fatta attendere, tanto da dichiarare: “vuoi rigirare l’intervista?”

Giulia Salemi glissa sulla domanda di Alberto Matano su Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi ha preferito glissare sulla domanda di Alberto Matano in merito a Pierpaolo Pretelli. Una decisione che andrebbe a confermare le voci sempre più insistenti di crisi che stanno circolando sulla coppia. Il primo a lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Chi, che aveva pubblicato alcune foto della coppia insieme al loro figlio Kian. Il magazine aveva svelato che l’ex velino di Striscia la notizia aveva lasciato l’abitazione che condivideva con la compagna poiché alle prese con un periodo difficile della loro storia d’amore.

Giulia Salemi (Fonte: Google)