Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi crisi: le ultime novità sulla coppia

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie nate all’interno del Grande fratello. L’ex velino di Striscia La Notizia e l’influencer italo-persiana si sono conosciuti nel 2020 quando hanno preso parte al reality show di Mediaset. Una storia d’amore che lo scorso anno è stata benedetta dall’arrivo del loro primo figlio, Kian. In queste ultime settimane, i Prelemi – come si fanno chiamare in rete – sono finiti al centro di alcune indiscrezioni in merito alla loro vita privata. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi starebbero vivendo un momento molto delicato della loro relazione. Secondo quanto riportato da Chi, i due sarebbero in crisi e non vivrebbero più sotto lo stesso tetto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al centro di alcune indiscrezioni

In queste ore, alcuni esperti di gossip hanno riportato alcune indiscrezioni sui Prelemi. Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione nel suo profilo Instagram da parte di un utente che le ha rivelato di aver visto l’influencer e l’ex velino di Striscia La notizia insieme a Milano in compagnia del loro figlio. Gabriele Parpiglia invece ha riportato la fine della relazione tra i due ex gieffino. L’uomo ha pubblicato una storia sui social con su scritto: “Oggi Giulia Salemi è ospite de La vita in diretta. Mi auguro per dovere di cronaca che Alberto Matano faccia una domanda sulla fine della sua storia (non crisi) col suo ex Pretelli, anche lui spesso ospite lì.” Al momento i diretti interessati non hanno voluto né smentire né confermare le ultime indiscrezioni sul loro conto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @giuliasalemi)