Giulia Salemi, gesto per Pierpaolo Pretelli: riavvicinamento in corso?

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie nate all’interno del Grande fratello. In questi ultimi giorni, i Prelemi come si fanno chiamare in rete sono finiti al centro dell’attenzione per delle voci sempre più insistenti di crisi. L’influencer italopersiana e l’ex velino di Striscia La Notizia non starebbero più vivendo sotto lo stesso tetto. Il settimanale Chi ha rivelato che Pierpaolo Pretelli avrebbe lasciato l’abitazione che condivideva con la compagna per trasferirsi in una a Milano. Sempre il magazine ha riportato che l’uomo e Giulia Salemi starebbero vivendo una fase molto delicata della loro storia d’amore nonostante siano diventati genitori di un bambino da un anno.

Giulia Salemi e le dolci parole per Pierpaolo Pretelli: i fans sperano in un riavvicinamento

In queste ore, i fans hanno iniziato a sperare in un possibile riavvicinamento per i Prelemi. Tutto è iniziato quando Giulia Salemi ha pubblicato il nuovo episodio del suo podcast in cui intervista Alberto Matano. Durante la chiacchierata, l’influencer italopersiana utilizza dolci parole per descrivere la collaborazione lavorativa tra il conduttore de La vita in diretta ed il suo compagno. La donna dichiara: “Con Pier sei veramente un cuore” per poi rivelare che il conduttore gli è stato vicino durante un momento delicato della sua vita. Le dichiarazioni dell’ex gieffina hanno accesso la speranza dei fans in merito ad una possibile riconciliazione con l’ex velino di Striscia la notizia.

"Con Pierpaolo sei veramente un cuore"

"Lui è una persona speciale "❤️‍🩹 pic.twitter.com/nKCtZRGBIs — TULIPANONERO🖤🖇️ (@Robituly1) October 9, 2026