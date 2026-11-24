Isole Tremiti Pesca abusiva alle Tremiti, sanzione al comandante di un peschereccio

Pesca abusiva a Pianosa, sanzione al comandante di un peschereccio

PESCA ABUSIVA A PIANOSA, SANZIONE AL COMANDANTE DI UN PESCHERECCIO

Un peschereccio è stato sorpreso mentre effettuava attività di pesca in una zona vietata nei pressi dell’isola di Pianosa, nell’arcipelago delle Isole Tremiti. A intervenire sono stati i militari della Guardia di Finanza, impegnati nelle attività di vigilanza e controllo delle aree marine protette, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Al comandante dell’imbarcazione (nella foto scattata durante la ricognizione) è stata contestata una violazione amministrativa che prevede una sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. Oltre alla multa, il responsabile rischia anche la sospensione della licenza di pesca.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e tutela dell’ambiente marino, finalizzate a contrastare la pesca illegale e a salvaguardare il delicato ecosistema dell’area protetta di Pianosa.

La Guardia di Finanza prosegue dunque il monitoraggio delle acque delle Tremiti, con particolare attenzione alle zone sottoposte a specifici vincoli ambientali, per garantire il rispetto delle regole e la protezione del patrimonio naturale del Gargano.