Caso Gambirasio Omicidio Yara, Bossetti: "Prima o poi ci sarà una svolta"

Massimo Bossetti torna a proclamarsi innocente per il delitto di Yara Gambirasio e auspica una svolta giudiziaria come nel caso di Garlasco.

Massimo Bossetti continua a proclamarsi innocente e non perde la speranza di ottenere una revisione del processo. L'ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha iniziato una nuova fase della sua vita grazie alla possibilità di lavorare fuori dal carcere di Bollate. L'uomo, oggi 56enne, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Repubblica nella giornata del 27 novembre 2026. Bossetti si dice ancora convinto di essere stato incarcerato ingiustamente e guarda con interesse agli sviluppi giudiziari del delitto di Garlasco, auspicando che anche la sua vicenda possa conoscere una svolta. Nel frattempo, i suoi avvocati continuano a portare avanti la battaglia giudiziaria.

Massimo Bossetti si proclama innocente: il riferimento al caso Garlasco

«Prima o poi un giudice mi darà retta e come a Garlasco ci sarà una svolta, e si arriverà alla verità», ha dichiarato Massimo Bossetti a Repubblica. L'ex muratore bergamasco non ha mai smesso di contestare la condanna ricevuta per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo.

Dal 17 novembre Bossetti ha ottenuto la possibilità di lavorare all'esterno dell'istituto penitenziario di Bollate. L'uomo è impiegato presso la Coimec di Cormano, azienda specializzata nelle coibentazioni termoacustiche e nei servizi destinati al settore industriale ed edilizio. Una nuova quotidianità che gli consente di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

«Mi piace il lavoro, ma io vorrei uscire dal carcere da innocente.Tanti condannati si professano innocenti. Io lo sono, ma voglio dimostrarlo. Aspetto che me ne diano la possibilità» ha specificato Bossetti.

Sul fronte giudiziario, intanto, l'attenzione è rivolta al 24 febbraio 2027, quando la Corte di Cassazione sarà chiamata a pronunciarsi sul nono ricorso presentato dalla difesa. Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini intendono valutare, sulla base dell'esito dell'udienza, il successivo percorso per avanzare una richiesta di revisione del processo.

Al centro della battaglia legale rimane la questione del Dna di Ignoto 1, elemento determinante nel procedimento che ha portato alla condanna di Bossetti. Il riferimento a Garlasco rappresenta una speranza personale dell'ex muratore, sebbene le due vicende giudiziarie siano differenti. Al momento, infatti, non è stata disposta alcuna revisione del processo e la condanna all'ergastolo, divenuta definitiva il 12 ottobre 2018, resta pienamente valida.