Arriva Smashie Nuova apertura a Foggia: arriva Smashie al Centro Commerciale Mongolfiera

Nuova apertura a Foggia: arriva Smashie al Centro Commerciale Mongolfiera (15 nuovi posti di lavoro)

Smashie, il brand di Cigierre specializzato nello smash burger apre al Centro Commerciale Mongolfiera. Il piano di sviluppo prosegue a ritmo sostenuto: previste altre sei inaugurazioni entro la fine del 2026. La nuova apertura porta con sé anche 15 nuovi posti di lavoro.

Tavagnacco, 23 novembre 2026 – Smashie continua la sua corsa in Italia e taglia un nuovo traguardo: giovedì 19 novembre, ha inaugurato a Foggia il suo 23° ristorante, all'interno del Centro Commerciale Mongolfiera, in Viale degli Aviatori 126.

Un'apertura che conferma il dinamismo e le potenzialità del format firmato Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione S.p.a., nato per interpretare il crescente interesse verso il mondo degli smash burger e diventato in poco tempo uno dei progetti di sviluppo più interessanti del Gruppo. Il nuovo locale, a gestione diretta e che si articola su una superficie di circa 80 metri quadrati, rappresenta anche un investimento concreto sul territorio foggiano e l’assunzione di 15 persone già inserite nella squadra del ristorante.

Il percorso di espansione è tutt'altro che concluso: il piano di sviluppo prevede altre sei aperture entro la fine del 2026, a conferma della fiducia del Gruppo nelle potenzialità del format e nella risposta del mercato.

«Smashie sta vivendo una fase di crescita molto positiva, confermando la forza del format e la capacità di intercettare gusti e tendenze dei consumatori. Il raggiungimento del 23° ristorante e le sei aperture previste entro la fine dell’anno rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto il punto di partenza di un percorso di sviluppo ambizioso. Per il 2027 abbiamo già pianificato 30 nuove aperture, con l’obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato italiano e farlo divenire il riferimento nazionale dello smash burger», dichiara Simone Silvestri, Business Unit Manager di Smashie.

Un format che piace e cresce rapidamente

Il successo di Smashie nasce da una proposta semplice e in linea con le nuove tendenze di consumo: protagonisti sono gli smash burger, preparati con l’omonima tecnica di cottura, ossia schiacciando la carne direttamente sulla piastra rovente per ottenere una crosticina dorata, croccante e caramellizzata, preservandone il gusto e la morbidezza interna. Lanciato nel 2023, il format ha saputo conquistare rapidamente il pubblico grazie a un'identità forte, un'offerta immediatamente riconoscibile e un'esperienza di ristorazione informale, contemporanea e accessibile. A completare la proposta ci sono fries, hot dog, milkshake e bevande con formula free refill.

La risposta del pubblico alle nuove aperture conferma l'interesse verso il format e la sua capacità di generare coinvolgimento fin dai primi giorni di attività. Un riscontro che testimonia le potenzialità di un modello di ristorazione pensato per intercettare un pubblico trasversale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. A sostenere questa crescita contribuisce anche un modello di servizio innovativo e digitalizzato, che permette ai clienti di ordinare attraverso kiosk touch screen, coniugando velocità e semplicità dell'esperienza.

Con la nuova apertura di Foggia, Smashie prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale, rafforzando la presenza del brand e portando in nuove città un format di ristorazione dinamico e orientato alle nuove abitudini di consumo.