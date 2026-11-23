Medici di Famiglia Nobiletti: "Sui Medici di Famiglia chiederò un incontro alla Direzione Generale dell’ASL Foggia e all’Assessorato regionale alla Sanità"

Le parole del Sindaco di Vieste e Presidente della Provincia di Foggia

Sto seguendo con attenzione le notizie di questi giorni sul riordino della medicina generale in Puglia e sul futuro delle forme associative dei medici di famiglia, che dal 1° gennaio potrebbero cambiare con il nuovo Accordo integrativo regionale. Le preoccupazioni espresse dai medici, anche in ambito provinciale, meritano ascolto e un confronto serio, perché riguardano direttamente la qualità dell’assistenza che ogni giorno arriva alle famiglie.



A Vieste oggi i medici di famiglia assicurano ai cittadini un’assistenza che copre l’intera giornata. È un livello di servizio da cui ogni nuova organizzazione dovrà partire, per consolidarlo e rafforzarlo.



Il nostro territorio ha bisogni particolari: le distanze dagli ospedali, la viabilità del Gargano e l’aumento delle presenze nella stagione turistica. Per questo chiederò un incontro alla Direzione Generale dell’ASL Foggia e all’Assessorato regionale alla Sanità, per portare queste priorità al tavolo e costruire insieme la soluzione più adatta alla nostra comunità.

Giuseppe Nobiletti