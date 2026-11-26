Natale a Manfredonia Natale a Manfredonia, il Comune investe quasi 120.000 euro

La Giunta Comunale delibera con votazione unanime

La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato e deliberato di assegnare le somme di 119.400 euro per gli eventi natalizi della città.

La decisione è stata presa su proposta dell’Assessora Maria Teresa VALENTE, con delega al Welfare di Comunità e Cultura, dell’Assessore Francesco SCHIAVONE, con delega al Turismo e Grandi Eventi e dell’Assessore Matteo GENTILE, con delega allo Sviluppo Economico.