Natale a Manfredonia
Natale a Manfredonia, il Comune investe quasi 120.000 euro
La Giunta Comunale delibera con votazione unanime
A cura di Ilsipontino
26 novembre 2026 14:28
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La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato e deliberato di assegnare le somme di 119.400 euro per gli eventi natalizi della città.
La decisione è stata presa su proposta dell’Assessora Maria Teresa VALENTE, con delega al Welfare di Comunità e Cultura, dell’Assessore Francesco SCHIAVONE, con delega al Turismo e Grandi Eventi e dell’Assessore Matteo GENTILE, con delega allo Sviluppo Economico.