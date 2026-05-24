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Meteo: super anticiclone fino a quando?
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Meteo: super anticiclone fino a quando?
L’anticiclone che si è insediato sull’Italia risulta più potente del previsto e favorirà il raggiungimento di picchi termici molto elevati per la stagione con il termometro che potrebbe raggiungere localmente i 35°C, specie al nord.
Lo scrive MeteoLive.
Da giovedì 28 cominceranno a manifestarsi i primi cenni di indebolimento, ma dal 1° giugno che, un cedimento più significativo lungo il suo bordo settentrionale, potrebbe dar luogo a qualche temporale più organizzato, associato ad un calo termico di almeno 4-5°C, soprattutto al nord, e più ancora dal successivo affondo di una saccatura intenzionata a determinare anche del vero e proprio maltempo entro giovedì 4 giugno.