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Meteo, prime indicazioni sul prossimo weekend

Ecco le indicazioni per il prossimo weekend secondo IlMeteo.it

Per quanto riguarda il fine settimana, sotto osservazione sarà, in particolare, la giornata di Sabato 10 Ottobre, momento in cui il fronte inizierà a spostarsi verso i Balcani, lasciando dietro di sé una scia d’instabilità: piogge e qualche temporale interesseranno in modo molto irregolare le regioni del Sud e gran parte del Centro con una probabilità di precipitazioni più elevata sul basso Tirreno e sul medio Adriatico.

La seconda parte del weekend vedrà un cambiamento nella circolazione generale.Da Ovest, infatti, si avvicinerà una nuova area di alta pressione, che favorirà una stabilizzazione del tempo nella giornata di Domenica 11 Ottobre, quando il sole tornerà protagonista su gran parte del Paese. Solamente al Sud persisterà una residua dinamicità, caratterizzata da una maggiore presenza di nubi e da piovaschi isolati, possibili soprattutto sulla Puglia meridionale, sulla Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.