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Meteo, le piogge colpiscono forte il Tirreno, scirocco sull’Adriatico meridionale

Una linea temporalesca marittima di grande rilevanza si andrà stagliando lungo la costa del Tirreno tra lo Spezzino, il Livornese, il Grossetano, tutta la costa laziale e quella campana tra il 7 e l’8 ottobre, ma con accumuli più significativi nella giornata di giovedì, quando molti modelli prevedono anche 200mm di pioggia a ridosso della costa campana settentrionale.

Lo scrive MeteoLive.

Da Genova a La Spezia, dalla Versilia a Livorno, poi giù sino a Roma e Napoli, senza dimenticare il rischio di temporali forti anche sulla Sardegna occidentale tra l’Iglesiente, l’Oristanese e il Sassarese.

Picchi notevoli sono attesi anche sulla Venezia Giulia, tra Trieste, Monfalcone e Capodistria, attesi accumuli di ben 150mm, di 120mm nel Goriziano.

L’impatto sulla Valpadana sarà meno marcato ma comunque non trascurabile, soprattutto in Lombardia (stando ai modelli), mentre sottovento rimarrà il medio Adriatico e ai margini il resto del meridione.