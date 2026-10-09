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Meteo, instabilità in Puglia anche nella prossima settimana?

L’instabilità presente attualmente sull’Italia andrà localizzandosi al centro-sud tra venerdì 9 e domenica 11 ottobre, rinnovando la tendenza a rovesci sparsi e a qualche temporale. Non si tratterà di un maltempo organizzato ma di fenomeni a macchia di leopardo, tuttavia incisivi laddove colpiranno con maggiore veemenza, con il supporto del mare ancora caldo.

Lo scrive Alessio Grosso su MeteoLive con una novità.

Infatti, con l’inizio della prossima settimana è probabile una parziale affermazione dell’anticiclone, tuttavia non in grado di proteggere completamente la Penisola, perché al centro-sud, rimarranno attive correnti da nord-est, in grado di riproporre condizioni di instabilità, in un contesto ventilato e fresco. I fenomeni, tra il 13 e il 14 ottobre, tenderanno poi a localizzarsi sul meridione.

Intorno a metà mese è possibile un nuovo cedimento anticiclonico con rapido vortice depressionario verso il Centro‑Sud.