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Meteo, in settimana finisce anche il caldo insolito
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Meteo, in settimana finisce anche il caldo insolito
Il caldo insolito con le temperature di inizio ottobre, attualmente superiori alle medie stagionali, sono destinate a diminuire nella seconda parte della settimana con un calo previsto fino a 5-6 °C, più marcato sulle regioni del Centro-Nord tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre.
Lo scrive IlMeteo.it
Tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre le temperature massime subiranno una diminuzione, riportandosi su valori vicini alle medie del periodo. Tale flessione non corrisponde all’arrivo di freddo intenso, ma al ripristino di condizioni termiche e meteorologiche coerenti con la norma del mese di ottobre.