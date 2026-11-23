"Marì", la nuova canzone di Gina Palmieri che parla d'attesa, amore e libertà

Il nuovo brano di Gina Palmieri racconta il desiderio di un figlio, tra l'attesa di stringerlo e la voglia di lasciarlo libero di volare

Ci sono canzoni che ti entrano dentro piano, quasi in punta di piedi. "Marì", il nuovo brano di Gina Palmieri, è una di quelle. È uscito il 3 novembre 2026, è in rotazione radiofonica dal 20 novembre 2026 e porta in copertina una fotografia di Gianni Capuzziello.

A primo impatto sembra una storia d'amore come tante: sguardi che si cercano, riccioli che si sfiorano, parole dette piano. Ma se ti fermi ad ascoltare davvero, ti accorgi che c'è dell'altro. Marì non è solo un nome o una persona già presente, è il desiderio di un figlio. È quel pensiero che nasce prima ancora che tutto accada, fatto di attesa, di voglia di stringere forte e, allo stesso tempo, della promessa di saper lasciare andare.

Il testo racconta la vita con cose semplici, di quelle che riesci quasi a vedere davanti agli occhi. Si parte dal primo sguardo, fatto di occhi spalancati che guardano chi canta. Poi arriva un viso rilassato e un sorriso appena accennato, di quelli che ti lasciano senza fiato. Subito dopo ci sono le risate, la voglia di correre via insieme, tenendosi per mano senza sapere bene cosa ci sarà alla fine della strada.

Poi lo sguardo va più avanti. Si immagina Marì che cresce, cammina da sola, lavora e arriva sempre più in alto. E qui succede qualcosa di molto bello: chi canta non vuole possederla. Vuole solo che il vento della vita la sfiori senza farle perdere la strada e senza spegnere quello che ha dentro.

Nel ritornello, che torna due volte, la canzone le dice chiaramente che sa volare e sognare, che ha il diritto di giocare e che saprà far innamorare perdutamente. Prima bambina, poi donna fiera e determinata, capace di cadere, rialzarsi e restare fedele a se stessa anche quando la vita si fa difficile. È un mix dolce e un po' malinconico: la gioia di immaginarla e la consapevolezza che, prima o poi, dovrà spiccare il volo per realizzare i suoi sogni.

Anche il suono accompagna questo viaggio con naturalezza. "Marì" ha un'anima raffinata, con sfumature jazz e un ritmo elegante ma deciso, che lascia intravedere anche qualche spunto funk. Eppure resta una canzone scorrevole, con una melodia che ti accompagna e un testo che resta addosso.

La voce di Gina Palmieri cambia colore e intensità con grande naturalezza, dando personalità a ogni passaggio. Il brano è scritto e composto da lei, che ne cura anche la produzione. Accanto a lei, in questo progetto, ci sono: Luigi Pistillo agli arrangiamenti, oltre che a chitarre, basso e synth; Nicoletta Quitadamo alla batteria e Piero De Asmundis al pianoforte, che ha curato anche mix e master.

Gina Palmieri si conferma una cantautrice attenta alle emozioni più vere, capace di usare parole semplici ma piene di senso e di trasformare i piccoli gesti di ogni giorno in immagini che parlano a tutti.