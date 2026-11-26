Manifestazione d'interesse per affidamento incarico del servizio tecnico "Piano Comunale delle Coste"
Manfredonia. Manifestazione d'interesse per affidamento incarico del servizio tecnico "Piano Comunale delle Coste"
La presente manifestazione di interesse è finalizzata all'individuazione di un operatore economico qualificato cui affidare il servizio professionale di supporto tecnico per la redazione della variante, al Piano Comunale delle Coste del Comune di Manfredonia, attraverso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza e concorrenza.
Manifestazione d'interesse e Domanda di partecipazione consultabili al seguente link:https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?IDALBO=ga9%2bhN3hkV8%3d