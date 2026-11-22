Under19 Manfredonia, under19: pomeriggio da dimenticare al Miramare

Il Bisceglie passa 0-1 su rigore

UNDER 19 | POMERIGGIO DA DIMENTICARE AL MIRAMARE: IL BISCEGLIE PASSA 0-1 SU RIGORE

Brutta battuta d'arresto e giornata da archiviare in fretta per l'Under 19 Nazionale guidata da mister Salvatore Pollino, che cade tra le mura amiche dello Stadio Comunale "Miramare" per 0-1 contro il Bisceglie nella 10ª giornata di campionato, perdendo per la prima volta l'imbattibilità casalinga.

La sfida si mette subito in salita e si decide già al 7' minuto: calcio di rigore per gli ospiti che vale lo 0-1. Da quel momento in avanti ci si aspetta la solita veemente reazione biancoceleste, che però non arriva mai. In campo si vede una squadra spenta, rinunciataria e praticamente assente sotto il profilo del gioco, dell'intensità e della cattiveria agonistica.

Il dato più emblematico del pomeriggio è nella totale sterilità offensiva: zero azioni pericolose create nell'arco dei novanta minuti, con l'estremo difensore ospite rimasto di fatto spettatore non pagante per tutta la durata dell'incontro. Una prestazione ampiamente insufficiente per l'intero collettivo, senza alcuna attenuante.

Ora serve voltare subito pagina, ritrovare umiltà, fame e quell'identità che aveva reso il Miramare un fortino inespugnabile fino a oggi. Testa bassa e lavoro sul campo.