Sport Manfredonia
Manfredonia, Under17 a valanga
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🐬💥 VALANGA BIANCOCELESTE ALL’ESORDIO: 8-0 DELL’UNDER 17! ⚪️🔵
Inizio di campionato a dir poco devastante per l’Under 17 guidata da mister Matteo D’Arienzo! Sul sintetico del “Miramare”, i giovani delfini travolgono il Sant’Onofrio con un roboante 8-0 nella 1ª giornata del Girone E.
⚽️ Marcatori:
🖐️ Paglione (5 gol)
🎯 Falcone Cristian
🎯 Zino
🎯 Autorete
Buona la prima, ragazzi: partenza da applausi e primi tre punti conquistati con grinta e qualità!
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