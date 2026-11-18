A Manfredonia Manfredonia, una scala di 700 anni torna alla luce a Palazzo San Domenico

Manfredonia, una scala di 700 anni torna alla luce a Palazzo San Domenico: l’antico passaggio dei frati verso il mare

❣ 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗔 𝗗𝗜 𝟳𝟬𝟬 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗡𝗔 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗘 𝗔 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗭𝗭𝗢 𝗦𝗔𝗡 𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗢: 𝗟'𝗔𝗡𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝗙𝗥𝗔𝗧𝗜 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗢 𝗜𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗘Ci sono luoghi della nostra città che sembrano aver custodito gelosamente i propri segreti, aspettando soltanto il momento di tornare a raccontarli.È quello che sta accadendo a Palazzo San Domenico, dove i lavori per la realizzazione del nuovo Museo Civico Manfredi stanno restituendoci frammenti di una Manfredonia che non esiste più, ma che continua a vivere nelle sue pietre.Tra questi, uno dei più suggestivi è senza dubbio un'antica scala che collegava il convento dei Domenicani direttamente alla scogliera, quando il mare lambiva le mura della città e il paesaggio era profondamente diverso da quello che conosciamo oggi.Oggi questo passaggio, rimasto nascosto per qualche secolo sotto il pavimento, è nuovamente visibile dal chiostro del Municipio. Una stretta scala in pietra, con i gradini consumati dal tempo e un piccolo arco che introduce in un percorso silenzioso, quasi sospeso tra passato e presente.Secondo la ricostruzione dell'architetto Antonello D'Ardes, progettista del nuovo museo, la scala risalirebbe all'epoca della costruzione del convento, alla fine del Duecento, e sarebbe stata ricavata in un tratto delle antiche mura cittadine.Pensare che quei gradini possano avere oltre settecento anni suscita un'emozione difficile da descrivere.Mi sono fermata a guardarli, cercando di immaginare ciò che oggi non possiamo più vedere: un frate domenicano che, avvolto nel suo abito bianco e nel mantello nero, scende lentamente verso il mare; il rumore dei suoi passi sulla pietra; il vento che arriva dalla scogliera; il suono delle onde contro le mura. E, tutt'intorno, una città medievale ancora giovane, nata da pochi decenni per volontà di re Manfredi.Chissà quante volte quella scala sarà stata percorsa. Chissà quali vicende, quali incontri, quali piccoli gesti quotidiani si saranno consumati lungo quel passaggio.Sono immagini che appartengono alla mia immaginazione, naturalmente. Ma è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della storia: la capacità di restituire vita a ciò che il tempo ha apparentemente cancellato.La prossima volta che vi recherete a Palazzo San Domenico, magari per una commissione negli uffici comunali, fermatevi un momento ad osservare questa antica scala, oggi visibile grazie ai lavori in corso e che racconta di quanto un tempo fosse stretto il rapporto tra la città e il mare.Provate a immaginare i frati che lo percorrevano, la scogliera ai piedi delle mura, il mare poco più in là...A volte, per fare un viaggio lontano nel tempo, non occorre andare lontano. Basta guardare con occhi diversi i luoghi che attraversiamo ogni giorno.Maria Teresa Valente#Manfredonia #PalazzoSanDomenico #MuseoCivicoManfredi #StoriaDiManfredonia #ManfredoniaMedievale #PatrimonioCulturale #TesoriNascosti #MemoriaStorica @follower