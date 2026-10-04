Sport Manfredonia
Manfredonia U19: poker alla Vibonese!
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POKER BIANCOCELESTE E VETTA DELLA CLASSIFICA!
Prestazione travolgente dell’Under 19 guidata da mister Salvatore Pollino! Sul sintetico del “Miramare” i giovani delfini dominano la sfida contro la Vibonese, conquistano un netto 4-0 e volano meritatamente al primo posto in classifica nel girone L.
Gara indirizzata già nel corso della prima frazione di gioco con un avvio travolgente, chiuso sul parziale di 3-0 grazie al cinismo e alla qualità dei nostri ragazzi. Nella ripresa arriva poi la definitiva chiusura dei giochi con lo sfortunato autogol ospite che fissa il poker finale.
Marcatori:
Langianese (1°T)
La Contana (1°T)
Totaro (1°T)
Autorete (2°T)