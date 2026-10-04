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Manfredonia, Rania fa due su due: “Questa squadra sa fare tutto”

“Vittoria costruita nel primo tempo contro un avversario ricco di giocatori importanti” così mister Umberto Rania, secondo di Ciaramella al termine di Manfredonia-Bisceglie.

“Abbiamo fatto 30 minuti molto buoni, poi negli ultimi 15 ci siamo abbassati. Nella ripresa abbiamo sofferto, ma lo abbiamo fatto bene. Questo Manfredonia sa far tutto e deve fare tutto. Oggi avevamo di fronte una squadra forte che aveva vinto 4 gare su 5, ma abbiamo dimostrato anche noi di essere forti” ha dichiarato Rania ai microfoni del club.

“Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, in maniera seria, ma con voglia. Ogni settimana dobbiamo fare bene”.

“A Manfredonia mi trovo molto bene, è un posto meraviglioso anche per lavorare”.