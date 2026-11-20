Ancora a Manfredonia Manfredonia, ragazzo picchiato per una collanina. Scatta il divieto di dimora per tre foggiani

Manfredonia, ragazzo picchiato per una collanina. Scatta il divieto di dimora. Il gip ha convalidato i tre arresti in flagranza per la rapina eseguiti dalla Polizia la notte del 16 novembre

Il gip Mario De Simone ha convalidato i 3 arresti in flagranza per rapina eseguiti dalla Polizia a Manfredonia la notte del 16 novembre: si tratta di tre giovani foggiani, imponendo loro il divieto di dimora a Manfredonia.

Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno.

Secondo la parte offesa alle 2 di notte del 16 novembre all’uscita da un bar in compagnia di due amiche è stato affrontato da due uomini a volto coperto, picchiato e rapinato della collana d’oro con crocifisso; i due aggressori erano fuggiti con una “Citroen C3” guidata da una terza persona. Una volante ha intercettato e bloccato l’auto con a bordo D.D.M. e F.S.; il terzo amico ha contattato telefonicamente subito dopo gli agenti, presentandosi in commissariato dove anche lui era stato arrestato.

Secondo i tre, invece, si è trattato di un’aggressione perché la parte offesa avrebbe insidiato la fidanzata di uno dei presunti aggressori.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto, rimarcando che al momento sussistono gli elementi per contestare la rapina e sottolineando come la versione difensiva sia poco convincente.