Karate Uisp Manfredonia protagonista della prima tappa regionale di Karate

Grande partecipazione per l’appuntamento dedicato alle categorie pre-agonistiche e agonistiche

KARATE UISP, MANFREDONIA PROTAGONISTA DELLA PRIMA TAPPA REGIONALE: CIRCA 250 ATLETI DA TUTTA LA PUGLIA

Grande partecipazione per l’appuntamento dedicato alle categorie pre-agonistiche e agonistiche. Sul tatami protagonisti giovani atleti, società sportive e maestri, nel segno dei valori educativi e sportivi del karate.

MANFREDONIA, 22 novembre 2026 – Manfredonia si è trasformata per un’intera giornata nella capitale pugliese del karate UISP. Circa 250 iscritti, provenienti da diverse località della regione, hanno preso parte al primo appuntamento regionale dedicato alle categorie pre-agonistiche e agonistiche, confrontandosi nelle specialità del kata e del kumite.

Una manifestazione che ha registrato una partecipazione significativa e che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita del settore Karate dell’Area Discipline Orientali (ADO) Puglia UISP.

L’evento, organizzato Puglia UISP - Discipline Orientali, sotto la guida del responsabile regionale, maestro Luigi Carulli, si è svolto con il fondamentale contributo dei responsabili regionali del settore Karate, Vincenzo Brigida e Salvatore Brigida. L’appuntamento ha dato continuità al percorso avviato lo scorso 25 ottobre con il primo raduno agonistico e il momento di formazione dedicato ai giurati.

SPORT, FORMAZIONE E CONFRONTO: PROTAGONISTI GLI ATLETI

Sul tatami si sono alternati atleti di diverse fasce d’età e livelli di preparazione, suddivisi in categorie per sesso, età, cintura e peso, così da garantire confronti equilibrati e adeguati alle caratteristiche di ciascun partecipante.

Accanto agli atleti più esperti, tanti giovanissimi hanno vissuto l’emozione della loro prima competizione, sperimentando il valore del confronto, il rispetto dell’avversario e l’importanza delle regole.

Le prove di kata e gli incontri di kumite hanno evidenziato la qualità della preparazione tecnica e il lavoro quotidiano svolto nelle palestre pugliesi, accompagnati dalla presenza attenta di tecnici, giurati e famiglie.

LE SOCIETÀ SPORTIVE, UNA RETE REGIONALE IN CRESCITA

Numerose le associazioni sportive dilettantistiche presenti, espressione di un movimento che continua a consolidarsi e a coinvolgere nuovi territori.

Tra le società partecipanti: Polisportiva Renshi, A.S.D. Funakoshi, A.S.D. Gagiano Squad, A.S.D. Wellness Academy, A.S.D. Fitness Evolution, A.S.D. Fitness Planet Carpino, A.S.D. Adlim, A.S.D. Kensho Vieste e A.S.D. Athletic Club.

Una presenza corale che testimonia la capacità dello sport di creare connessioni, favorire la collaborazione tra realtà associative e costruire opportunità di crescita condivisa.

UN PROGETTO REGIONALE CHE GUARDA AL FUTURO

Dietro il risultato di Manfredonia c’è un lavoro organizzativo e progettuale che punta a dare al karate UISP pugliese una struttura sempre più solida.

Il coordinamento del maestro Luigi Carulli, insieme al contributo dei responsabili di settore Vincenzo Brigida e Salvatore Brigida, sta costruendo un percorso fondato su tre elementi essenziali: competenza tecnica, formazione continua e collaborazione tra le società.

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione dei giurati, elemento indispensabile per assicurare qualità, uniformità e trasparenza nello svolgimento delle competizioni. Un lavoro che spesso si svolge lontano dai riflettori, ma che rappresenta una condizione fondamentale per la crescita di tutto il movimento.

UISP PUGLIA - Discipline Orientali intende proseguire su questa strada, promuovendo un calendario condiviso di stage, raduni, momenti formativi e competizioni, coinvolgendo progressivamente i diversi comitati territoriali.

L’obiettivo è quello di diffondere le discipline orientali, dal karate al ju jitsu, attraverso un modello sportivo capace di coniugare preparazione tecnica e valori educativi: rispetto, disciplina, inclusione, partecipazione e sicurezza in sé.

I RINGRAZIAMENTI

La vicinanza e la presenza del presidente Regionale UISP, Antonio ADAMO rafforza sempre di più L’Area Discipline Orientali. Orazio Falcone, responsabile SDA Puglia UISP, costantemente vicino alle discipline Orientali ha sempre creduto in questo progetto!!

Un ringraziamento particolare al sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e all’intera amministrazione comunale, per l’accoglienza e la vicinanza alla manifestazione.

Un riconoscimento va al maestro Luigi Carulli, per la guida e la dedizione con cui coordina l’attività regionale, e a Vincenzo e Salvatore Brigida, per il prezioso lavoro organizzativo e tecnico, con una particolare attenzione al coordinamento e alla preparazione del corpo giuria.

Grazie inoltre ai giurati, allo staff organizzativo, ai volontari, alle associazioni sportive, ai comitati territoriali, ai tecnici, agli atleti e alle famiglie, autentici protagonisti di questa giornata.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Quello di Manfredonia non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che nei prossimi mesi continuerà a coinvolgere i comitati territoriali pugliesi, con nuovi appuntamenti dedicati alla formazione, agli stage e alle competizioni.Il karate UISP pugliese cresce attraverso il lavoro condiviso, la partecipazione delle società e la valorizzazione delle persone. Manfredonia ha rappresentato una prima, importante testimonianza di questa crescita.