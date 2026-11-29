Sorsi di libri Manfredonia, presentazione del libro "I bambini di nessuno" di Giuseppe Petrarca

Si è concluso ieri, nella Sala del Crocifisso della nostra Biblioteca comunale, il secondo appuntamento di “Sorsi di Libri – Un libro, un autore, un caffè”, con la presentazione di “I bambini di nessuno” di Giuseppe Petrarca

Si è concluso ieri, nella Sala del Crocifisso della nostra Biblioteca comunale, il secondo appuntamento di “Sorsi di Libri – Un libro, un autore, un caffè”, con la presentazione di “I bambini di nessuno” di Giuseppe Petrarca.

Un incontro che ha saputo andare ben oltre la presentazione di un libro, trasformandosi in un momento di confronto letterario e sociale su temi importanti come l'infanzia negata, il diritto alla protezione, la responsabilità degli adulti e il valore della solidarietà.

A Giuseppe Petrarca va il mio grazie più sincero per averci accompagnato dentro una storia intensa, capace di affrontare con sensibilità e coraggio realtà difficili, senza rinunciare a interrogare le nostre coscienze. La sua capacità di intrecciare la tensione narrativa del noir con temi di così forte impegno civile ha reso la conversazione particolarmente interessante e ricca di spunti.

Un grazie speciale anche a Simona Dado, che ancora una volta ha saputo condurre l'incontro con grande sensibilità, preparazione e naturalezza. Le sue domande, mai scontate, hanno dato profondità al dialogo e permesso di cogliere sfumature e significati che vanno oltre le pagine del romanzo.

E poi c'è stata una bella sorpresa: Paolo Riccardi ha arricchito la mostra fotografica con una piccola iniziativa davvero originale. Una pesca speciale, nella quale si potevano vincere libri e pescare frasi d'autore dedicate al piacere della lettura. Un modo simpatico e intelligente per ricordarci che i libri sanno sempre sorprenderci!

Sono particolarmente felice del riscontro ricevuto e della partecipazione a questi due appuntamenti. Era una scommessa, quella di creare uno spazio informale in cui cultura, lettura e socialità potessero incontrarsi, e credo proprio che sia stata vinta.

Un ringraziamento alla Cartolibreria Tuppi per aver condiviso con noi questo percorso, a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e, naturalmente, a chi ha scelto di esserci.

Perché una biblioteca non è soltanto un luogo in cui si conservano libri: è un luogo in cui si costruiscono relazioni, si condividono pensieri e si riscopre il piacere di stare insieme.

E forse è proprio questo il senso più bello di Sorsi di Libri.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura