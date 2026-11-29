Addio Antonio Manfredonia piange il maestro d'ascia Antonio Rucher

Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Antonio Rucher, storico maestro d’ascia di Manfredonia e prezioso custode della nostra cultura marinara.

Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Antonio Rucher, storico maestro d’ascia di Manfredonia e prezioso custode della nostra cultura marinara.

In occasione dell’edizione 2026 del Mangiamare abbiamo avuto il privilegio di incontrarlo, ascoltarlo e raccogliere la sua testimonianza.

Un racconto che oggi assume un significato ancora più profondo e che rappresenta un prezioso patrimonio di memoria, storia e identità per la nostra comunità.

Con Tonino se ne va un importante interprete di quella tradizione artigianale che ha accompagnato per generazioni la storia della marineria sipontina.Vogliamo ricordarlo così, attraverso la sua voce e le sue parole, con la gratitudine di chi ha avuto la fortuna di raccogliere un frammento della sua storia.

Lo staff del Mangiamare e tutta Arci Viceversa APS – ETS si stringono con affetto attorno alla famiglia Rucher, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.

Buon vento, Tonino.