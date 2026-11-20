Shock a Manfredonia Manfredonia, pestati due minori. Denunciati dai Carabinieri i responsabili

Manfredonia (FG): violenta aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi ai danni di due minori. Individuati e denunciati dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Manfredonia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari quattro giovani del luogo.

La sera del 6 novembre, i Carabinieri di Manfredonia sono stati allertati circa l'accesso al Pronto Soccorso di due minori, rimasti feriti a seguito di una violenta aggressione avvenuta poco prima.

Dalle prime ricostruzioni e dai successivi approfondimenti, i militari dell'Arma avrebbero accertato che le due vittime, mentre sostavano in via Torre dell'Abate, sarebbero state aggredite da quattro soggetti che, senza alcuna apparente motivazione, le avrebbero colpite con calci, pugni e con l'ausilio di armi improprie (una catena, un bastone e un sasso di pietra).

A seguito delle lesioni riportate, uno dei minori è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia dell'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" con una prognosi di 30 giorni, mentre l’altro minore è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le indagini, sviluppate attraverso un'attenta analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, l'escussione di testimoni e la denuncia da parte di una delle parti offese, avrebbero consentito di identificare i quattro presunti responsabili, tutti minorenni, e a ricondurre la violenta aggressione ad antipatie e a presunti dissidi personali tra i soggetti coinvolti.

I quattro aggressori sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria minorile per le ipotesi di reato di lesioni personali dolose in concorso, aggravate dall'uso di armi improprie.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.