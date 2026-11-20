Manfredonia ospita il Festival della Danza
Manfredonia ospita la seconda edizione con i grandi nomi della danza internazionale
𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔𝗡𝗭𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗢𝗦𝗣𝗜𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗔 𝗘𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗜 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗜 𝗡𝗢𝗠𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘. 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗢 𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘
Sabato 21 novembre, alle ore 17.00, il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia ospiterà una delle tappe della seconda edizione del Festival della Danza della Capitanata, un importante appuntamento culturale dedicato ai giovani talenti e alla valorizzazione dell'arte coreutica.
La Città di Manfredonia è orgogliosa di accogliere questa prestigiosa manifestazione, promossa dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, presieduta da Filippo Santigliano, con la direzione artistica di Antonella Quarato.
Dopo il successo della prima edizione del 2024, il Festival torna con numeri significativi: 105 giovani ballerini, provenienti da sette scuole di danza di Foggia, San Severo e Manfredonia, e 59 esibizioni che spaziano dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea all'hip hop.
A rendere particolarmente prestigiosa la manifestazione è la presenza di una giuria composta da cinque grandi protagonisti della danza internazionale: Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano; Ambeta Toromani, prima ballerina del Teatro Nazionale dell'Opera di Tirana; Raffaele Paganini e Mario Marozzi, étoile del Teatro dell'Opera di Roma; Alessandro Macario, già primo ballerino ospite del Teatro di San Carlo di Napoli.
A presentare le serate sarà Rossella Damone, figura di riferimento nell'organizzazione di concorsi e galà internazionali di danza.
Il Festival, in programma dal 20 al 22 novembre tra Cerignola, Manfredonia e Foggia, rappresenta non soltanto un'occasione di confronto artistico, ma anche un'importante opportunità di crescita per i giovani partecipanti, grazie all'assegnazione di premi in denaro e borse di studio.
Per Manfredonia è motivo di particolare soddisfazione essere stata scelta tra le città che ospitano questa seconda edizione, confermando il ruolo del Teatro Comunale “Lucio Dalla” quale luogo di incontro, promozione culturale e valorizzazione dei talenti.
L'ingresso al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, sabato 21 novembre alle ore 17.00, sarà libero e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.
Un'occasione preziosa per assistere a uno spettacolo di qualità, conoscere giovani promesse della danza e condividere la bellezza di un'arte capace di emozionare e unire.