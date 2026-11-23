Palme morte Manfredonia, "Le palme muoiono e la politica pensa a sopravvivere"

Angelo Riccardi torna a scrivere: "Le palme muoiono e la politica pensa a sopravvivere"

Le palme di Manfredonia muoiono, una dopo l’altra, lasciando dietro di sé tronchi decapitati e un paesaggio desolante. Non è soltanto uno scempio ambientale, ma l'emblema di un fallimento amministrativo senza appello: zero programmazione, nessuna visione strategica e di prospettiva, tanta propaganda quotidiana e un sindaco palesemente inadeguato al ruolo che ricopre.



Più di quindici anni di lotta contro il punteruolo rosso, di interventi e risorse impiegate per salvaguardare un patrimonio arboreo di valore inestimabile, rischiano di essere stati completamente vanificati dall'assenza di adeguati interventi negli ultimi anni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: decine di palme morte, molte già decapitate, altre in evidente stato di collasso e prossime a fare la stessa fine.



E mentre non si trovano le risorse necessarie per salvare questo patrimonio, si spendono centinaia di migliaia di euro per iniziative culturali o pseudo tali, eventi fantasma o, peggio ancora, mascherati come tali. Scelte che alimentano pesanti interrogativi sull'impiego del denaro pubblico, sulle logiche dei favori, delle clientele e degli amici, mentre le vere priorità della città vengono sistematicamente sacrificate.



Ma la morte delle palme è soltanto la rappresentazione più evidente di un problema politico molto più profondo. Manfredonia è amministrata da una giunta con sette sindaci, uno per ogni assessore, ciascuno sindaco di se stesso, dove ognuno governa un pezzo di città secondo un apparente patto di reciproca non interferenza: ciascuno fa ciò che vuole nel proprio settore, purché lasci fare altrettanto agli altri. Nessuna condivisione, nessuna coralità, nessuna direzione politica unitaria. Soltanto una gestione frammentata del potere, accompagnata da una propaganda quotidiana tanto insistente quanto distante dalla realtà.



Al centro di questo sistema, un sindaco che appare ormai politicamente sostituito da una pletora di soggetti che, a vario titolo, gli sottopongono gli atti da firmare, riducendone il ruolo a quello di semplice ratificatore di decisioni maturate altrove.

Eppure, ciò che più turba non è soltanto l'inadeguatezza amministrativa, ma l'assenza di una reazione da parte di un sindaco politicamente delegittimato, palesemente considerato inutile persino dai suoi stessi alleati, che non riesce ad avere un sussulto di dignità per assumere le necessarie e dovute conclusioni.



Perché amministrare una città non significa occupare una poltrona, preservare equilibri di potere o preoccuparsi esclusivamente del proprio futuro politico. Significa governare, scegliere, programmare e assumersi responsabilità.

Le palme morte sono lì a ricordarlo. Quindici anni di battaglie rischiano di essere stati cancellati dall'incuria degli ultimi anni, mentre nel Palazzo si continua a coltivare il potere e a celebrare se stessi.



Palombella Rossa - Angelo Riccardi