Manfredonia, il ricordo degli alimentari di Corso Roma delle sorelle Damiano
Il ricordo degli alimentari di Corso Roma delle sorelle Damiano, che chiuse negli anni '80
Manfredonia, si trovava all'angolo, dopo la chiesa di San Matteo, di Corso Roma .
Ricordo in particolare il ben di Dio di prodotti vari di genere alimentari ottimi, ma noi bambini adoravamo le sorelle Damiano, per il tocco di magia che quei due enormi boccacci in vetro pieni di nutella: uno tutto cioccolata marrone e l'altra tutta bianca.
Le signore li vendevano sfuse in carte oleate beige lisce, le prendevano con cucchiai d'acciaio e le facevano filare dolcemente in quelle carte che poi attorcigliavano .
Noi bambini felici osservavamo come in un rituale .Erano famose in città per queste cioccolate particolari buonissime. Quante cose sono andate via e,che non ritorneranno mai più, tutti pezzi di storia perdute nella vita,ma rimaste nella memoria del fascino infantile.
Foto: Manfredonia immagini
Testo di Claudio Castriotta