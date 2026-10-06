Claudio Castriotta
Cronista
Poeta, scrittore e cantautore - già collaboratore con riviste di Raffaele Nigro e del docente universitario Daniele Giancane. Il miglior piazzamento ad un premio letterario è avvenuto a Firenze con un libro dedicato ai più emarginati di Manfredonia: secondo posto alle spalle del grande scrittore cattolico Vittorio Messori. Il suo primo maestro è stato Vincenzo Di Lascia, il vincitore al premio Repaci di Viareggio del 1983. Come musicista si è esibito con il cantautore Marco Giacomozzi, vincitore al Premio Tenco, nelle zone della Liguria, esattamente in prov. di Savona ad Albissola Marina . Poi in seguito dopo varie esibizioni in Toscana con altri autori, interrompe i tour per motivi di salute.
Contatti
Storia — Manfredonia, il festino del 16 novembre 1940
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Quando Fra Daniele Natale entrò in coma e dopo tre giorni morì, ma poi successe una cosa inspiegabile
07 novembre 2026 06:44
Quella notte che Padre Pio salvò il Generale Cadorna
05 novembre 2026 09:36
Un grande uomo del profondo Sud, Giuseppe Di Vittorio
03 novembre 2026 09:23
La Manfredonia che porto nel cuore: "L’ora dell’oggi è fatta di cero"
03 novembre 2026 06:55
Piccola storia del giorno della “Festa dei Morti”
02 novembre 2026 09:41
Gli uomini di ieri che amavano Manfredonia: Berardino Tizzani avvocato e politico
31 ottobre 2026 06:51
Manfredonia. L'Angelo dei Defunti
29 ottobre 2026 06:46
Quando il Chiosco di Salvatore u Casott, per la Festa dei Defunti, era pieno di calze
28 ottobre 2026 06:58
La breve e meravigliosa storia della memoria dei tre puntill, dove attraccavano le navi da guerra
27 ottobre 2026 13:53
Pasqualino e il sogno di quando eravamo bambini sul porto
26 ottobre 2026 10:38
Manfredonia, in ricordo di Saverio ‘spacca Sabbione’
25 ottobre 2026 12:37
Al Bar Stella, nel periodo di tutti i Santi
24 ottobre 2026 11:29
Storia di una località di fantasmi viventi a Macchia
22 ottobre 2026 10:45
Manfredonia. "I miei pensieri son rimasti tutti lì, in ricordo di Franco Tomaiuolo"
21 ottobre 2026 06:38
Manfredonia, "L’emozione è ancora forte per la mancanza della drogheria Viscardo"
20 ottobre 2026 15:17
Manfredonia. Piccola storia del giorno della “Festa dei Morti”
18 ottobre 2026 10:24
Caro Cruijff come tutti ti chiamavano (in ricordo di Antonio Bollino - foto di Arturo Cappello)
15 ottobre 2026 06:51
Manfredonia. Il piacere di vivere l’autunno dai miei ricordi con il cuore ogni anno per la chiesa di Santa Chiara
14 ottobre 2026 12:27
In ricordo di un amico fraterno; notte di Pulsano per Michele Spagnuolo
11 ottobre 2026 06:54
Pasqualino l’ambulante, amico di tutti i bambini nelle vie di Manfredonia
09 ottobre 2026 09:59
Ad ottobre dai miei affettuosi ricordi: la tradizionale pesca delle canocchie ' i 'cechèle
09 ottobre 2026 06:50
"Quelle sere a casa da Mario in una stanza piena di musica"
07 ottobre 2026 09:25
Manfredonia. Questa specie di lungo serpente italiano molto arrugginito
06 ottobre 2026 09:25
San Francesco, il primo poeta e cantautore
04 ottobre 2026 06:50
I sottani che visitava Lili 1938
02 ottobre 2026 06:59
Manfredonia. Giovanni col giunco in bocca e la strada per la Dogana
01 ottobre 2026 06:56
Castriotta: "Quando la scuola iniziava il 1° di ottobre"
01 ottobre 2026 06:37
Oggi i nostri giorni sono sempre più amorfi
28 settembre 2026 09:30
26 settembre 1976: lo scoppio nello stabilimento Anic di una domenica mattina
26 settembre 2026 10:16
L’anniversario del beato transito del Santo Padre Pio da Pietrelcina
23 settembre 2026 06:54
Le storiche edicole di Manfredonia
22 settembre 2026 14:18
Settembre, il mio viaggio a San Matteo ricordando i miei antenati
18 settembre 2026 07:00
Manfredonia, quando il mercato del mercoledì si svolgeva in Via Primo Maggio
16 settembre 2026 06:58
Visita all’Arcangelo Michele in un pomeriggio con particolare fede
15 settembre 2026 16:19
Manfredonia, Sipontina vicino alla carretta (anni '50)
12 settembre 2026 06:39
Castriotta: "Sono stato a scuola oggi: ma era scuola sana"
11 settembre 2026 07:30
Manfredonia, stamattina si è spento Pasquale Angelillis, una persona dal sorriso sincero e buono
09 settembre 2026 16:22
Ti aspetto in questo tempo come e quando ero bambino seduto allo scalino
09 settembre 2026 07:45
Enichem dopo cinquant'anni, dalla parte del bene che scruta la parte del male
08 settembre 2026 06:39
Padre Pio, quando giù dalla pianura arrivava un settembre di cuore con un’immensa pace
07 settembre 2026 11:29
Settembre e la grazia di vivere la quotidianità semplice
06 settembre 2026 09:42
Devozione a San Matteo a settembre
05 settembre 2026 08:28
26 settembre 1976: lo scoppio nello stabilimento Anic
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28 agosto 2026 15:04
Il tifone che "spaventò" Manfredonia (1994)
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Claudio Castriotta: "La mia prima Processione della Madonna di Siponto"
19 agosto 2026 08:15
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18 agosto 2026 06:48
Festa Patronale, quando la prima processione avveniva via mare il 22 di agosto
17 agosto 2026 09:10
Manfredonia, era la Festa Madonna nel lontano 1968
16 agosto 2026 19:47
Pellegrinaggio a San Matteo
13 agosto 2026 14:01
L'Arcangelo Michele e le piccole forme sbiadirsi come sagome maligne
10 agosto 2026 10:25
Festa della Patrona di Manfredonia, Maria Santissima di Siponto tra radice di polvere e cuore
09 agosto 2026 12:21
Dal terrazzo una calma e profumata atmosfera marina (1976)
05 agosto 2026 06:45
L’amata terra nostra, ricordi di un tempo "lì piante de paraduse"
04 agosto 2026 06:46
Agosto, la preparazione della salsa dei pomodori
02 agosto 2026 07:00
Oggi è il giorno del Perdono d’Assisi. L’indulgenza plenaria, il perdono dei peccati
02 agosto 2026 06:39
Un giorno, un sogno tra quattro alberi di datteri e il vento nuovo
31 luglio 2026 11:00
L’ultimo sole di un anno per Lili (1950: storia di un estate di luglio)
31 luglio 2026 06:41
Quando Padre Pio salì per la prima volta a San Giovanni Rotondo era il 28 di luglio 1916
28 luglio 2026 09:20
Viale Miramare del 1952 nel suo splendore
25 luglio 2026 15:12
La cartolina del giorno: la statua del Pescatore (1935)
24 luglio 2026 09:30
Io che ricordo Anna Castigliego
22 luglio 2026 09:37
Don Canonico di una chiesa del centro 1946, dai ricordi di Matteo
21 luglio 2026 10:05
Il mio caro ricordi del signor Grieco, l’artificiere dello sputo (1977)
20 luglio 2026 09:56
Manfredonia, la testimonianza del Cardinale e Patriarca di Venezia: Angelo Giuseppe Roncalli
19 luglio 2026 09:45
Castriotta: "E vi racconto gli splendidi e sani anni ’80: i bar con le classiche sedie, che ricordi"
18 luglio 2026 11:20
Manfredonia, "Il cibo che commosso provavi, da bambino, dal vento vicino dei pini"
16 luglio 2026 06:42
La conversione di San Camillo de Lellis, Manfredonia oggi lo ricorda per la sua festa
14 luglio 2026 10:19
In ricordo di Siponta Totaro e la sua devozione per la Madonna del Carmine
14 luglio 2026 06:13
Ricordi di Lucio Dalla, dell’estate 1977 dall’Hotel Gargano
13 luglio 2026 12:14
Manfredonia, la fontana morta di Siponto
10 luglio 2026 17:38
Storie di splendidi estati di spiagge e pane e pomodoro
09 luglio 2026 13:54
L’alluvione che inondò Manfredonia 54 anni fa – 1972
08 luglio 2026 16:34
"Quando morì Fra Daniele Natale accadde qualcosa di particolare"
06 luglio 2026 10:18
Castriotta: "Piccola storia del 5 di luglio della chiesa della Madonna del Carmine"
05 luglio 2026 07:00
Quando passavano da Manfredonia per salire sulla terra della carità di San Giovanni Rotondo
02 luglio 2026 11:14
“Il barbone che viveva come eremita a San Giovanni Rotondo”
02 luglio 2026 09:04
A luglio a Manfredonia iniziava la pesca dei polpi tra i mille raggi di sole
01 luglio 2026 12:26
Manfredonia, Bar delle Rose dagli anni '60 in poi. Estate racconti all'ombra del mitico Bar della quiete
29 giugno 2026 12:46
Manfredonia, la storica baracchella da Damiano
23 giugno 2026 11:56
In ricordo di Luigi, tutti gli anni alle Processioni della città
21 giugno 2026 17:30
Manfredonia. Era un posto al di là della strada, si chiamava “U Trone a Mére”
20 giugno 2026 08:58
Castriotta: "I cani sono sempre stati vittime degli uomini carnefici"
20 giugno 2026 08:18
Corv corv soprannome del signor Nobile,e il serpente arrosto al posto dei capitoni
19 giugno 2026 09:36
Manfredonia, via Maddalena con la sua storia
18 giugno 2026 06:59
Manfredonia, “C’è sempre stato il tempo delle cose non viste: 1981”
17 giugno 2026 09:17
Manfredonia/Pulsano. La Celebrazione di San Giovanni Scalcione
14 giugno 2026 10:02
Sant’Antonio da Padova e il suo giglio e pane benedetto
13 giugno 2026 06:37
Castriotta: "Storia di una latitante in fuga nella nebbia"
12 giugno 2026 06:44
Manfredonia, estate 1946: quando tre amici sentirono cantare gli angeli
10 giugno 2026 07:29
102 anni fa il delitto Matteotti
10 giugno 2026 06:38
Castriotta: "Il caro e sano ricordo di Enrico Berlinguer"
07 giugno 2026 09:54
Manfredonia, i bambini della Colonia Fascista anni ’30
05 giugno 2026 11:42
La gioia di guardare dal mare il Viale Miramare
04 giugno 2026 07:00
Quando Rino Gaetano morì all’alba del 2 giugno 1981
02 giugno 2026 06:20
Manfredonia, il caro ricordo della Rotonda
31 maggio 2026 08:10
Piccola storia del 5 di luglio della chiesa della Madonna del Carmine
29 maggio 2026 14:08
26 di maggio è la festa del nostro compatrono di Manfredonia: San Filippo Neri
26 maggio 2026 07:39
25 di maggio nasceva Padre Pio, il grande vento di speranza sul Gargano
25 maggio 2026 06:53
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